Apple iPhone 7 çıkış tarihi ve özellikleri hakkında çıkan haberlere göre Apple 2016 yılı içinde piyasaya süreceği iPhone 7’nin özellikleri belli oldu. Telefonun tanıtımının yapılmasına az bir süre kala İphone 7 çıkış tarihi ile alakalı net bir bilgi yoktur. Apple şirketinden sızan bilgiye göre İphone 7’nin tanıtımının yapılması için hazırlıklara başlanmıştır.

Apple 2015 yılında çıkardığı İphone 6, 6+, 6S ve 6S+ gibi modellerde yaşanan sorunlardan dolayı gelirlerinde düşme gözlendi. Yeni çıkaracağı modelde hatasız bir yazılım olması bekleniyor. Ayrıca geniş ekranlı tasarım kullanılmaya devam edilecektir. Hafıza ve ekranda değişiklik beklenmezken yeni modelin 5GB Ram’e sahip olacağı belirtildi.

iPhone 7 Teknik Özelliklerini İnceleyelim

Safir Kristal Cam Ekran: 2014 ve 2015 yıllarında Apple telefon ekranının çabuk kırılması ve kolayca çizildiği eleştirilerini almıştı. Yeni modelde Safir Kristal Cam Ekran kullanılacak. iPhone 6 modellerinde de safir cam kullanılacağı konuşulmuştu. Ancak bu özellik gerçek olmadı. iPhone 7 modeli için Apple bir safir cam şirketi ile anlaşmaya vardı.

Pil Ömrü: Apple rakibi olan Android cihazlarından en bariz eksiği pil ömrüdür. Android cihazlar her yeni modelinde pil ömrünün daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu yüzden yeni modelde işlemci daha verimli bir hale getirilerek pil ömrü arttırılacaktır.

Kablosuz Şarz: Wireless şarj özelliği Android cihazlarda bulunuyor. Apple iPhone 7’de kablosuz şarj özelliğini getiriyor.

Ekran Çözünürlülüğü: Apple cihazları iPhone 6+ modeli ile hd ekran çözünürlülüğünü görmüş oldu. iPhone 7 Quad HD ekrana sahip olması bekleniyor.

Su geçirmez dış gövde: Apple ilk defa akıllı telefonlarında bu özelliği kullanması bekleniyor. Daha önce Sony Xpreia ve Samsung Galaxy S5 modelleri su geçirmez dış gövdeye sahip akıllı telefon modelleridir.

Force Dokunmatik Ekran: Artık akıllı telefonlar hafif dokunuş ile sert dokunuşları ayırt edebilecek.

Mini İphone: İphone Samsung’un mini modelleri gibi İphone 7 ile beraber 4 inç ekrana sahip mini bir model daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Apple tek elle kullanılabilen bir cihaz olma özelliğine devam edecek.