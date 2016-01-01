Taşınabilir Bellek Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Harici Bellek/Harddisk Alırken Dikkat

Günümüz çerçevesinde taşınabilir bellekler son derece sık kullanılıyor. Bu taşınabilir belleklerin avantajları saymakla bitmez. Bazı bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, videolarımızı ve daha farklı verilerimizi kaliteli bir şekilde taşımamızı sağlarlar bu nedenle de en önemli teknolojik ürünlerden birisidir. Fakat günümüzde gelişen teknoloji beraberinde her geçen gün birbirinden çok daha farklı bellekler ortaya çıkıyor. Bunların arasında firmaların yarışları da bulunmaktadır ve şirket yarışları da bu piyasaya etkileyince kullanıcılara bir hayli seçim bolluğu oluşmaktadır. Sorabileceğiniz en iyi sorulardan birisi en uygun flash bellek türü hangisidir? Taşınabilir bellekleri markaya göre mi seçmeliyiz yoksa çok daha ucuz ve tanınmış olmalarına göre mi seçmeliyiz? Daha birçok sorulacak sorular vardır bizlerde bu soruların cevaplarını makalemizde inceleyeceğiz.

Marka Seçimi

Taşınabilir belleklerde marka seçimi yapmak son derece önem arz etmektedir. Bunun sebebi nedense bazı markaların bellekleri oldukça sağlam ve uzun süre kullanılabirlik oranı yüksek çıkıyorken yine bazı markaların kullanılabirlik oranları oldukça düşük çıkabilmektedir. Bellek seçimi yaparken mutlaka markanın kalitesine, tanınmışlığına önem vermelisiniz. Ucuz olarak piyasaya sürülen bellekleri tercih etmeyin. 2.el bellekleri kesinlikle kullanmayın. Bellek korumasına, plastiklerine de özenle dikkat etmelisiniz. Marka kalitelerine, bu markaların yoğun bir şekilde müşteri kitlesinin olduğundan emin olmalısınız. Emin olunca da bu markanın ürününü tercih edebilirsiniz.

Özellikle de ucuz olan belleklerden kaçınmalısınız. 16 GB bir flash belleği 2 – 3 TL civarına dahi satabiliyorlar. Bu bellekler son derece kısa bir süre içerisinde ölürler ve sizlerin de önemli verileri ortadan kaybolur.

2.El Belleklerden Kaçının

2.El belleklerden de kaçınmalısınız. Defalarca hasar, darbe almış olma ihtimalleri vardır. Kesinlikle diyor olmamızın nedeni bellekler içindeki geri dönüşü asla mümkün olmayan çok önem arz eden verilerinizi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle bellek seçimine de dikkat etmeniz önem taşımaktadır.

Belleklerin korumalarına, kılıf yapılarına da çok dikkat etmelisiniz. Örneğin ince plastik yapıya sahip olan kaplamalı bellekleri tercih etmemelisiniz. Bunun yanı sıra sert platik, demirden yapılmış olan taşınabilir bellek çeşitlerine yönelmelisiniz.