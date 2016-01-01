Bilgisayarın Açılmama Sorunu ve Çözümü

Bilgisayar Hiç Açılmama Sorunu ve Çözümü

Bilgisayarlar her zaman sorunlar oluşturan ve bu sorunlar sebebi ile de başınızı derde sokabilen cihazlardırlar. Örnek vermek gerekirse çok önemli bir işinizin tam ortasında bilgisayarınız kapanabilir hiçbir şekilde açılmayabilir. Bu gibi durumda oldukça zora girersiniz. Çünkü bu problem bilgisayar problemleri arasında en zor çözülenidir dersek yeridir. Bilgisayarın açılmamasına neden olan bazı faktörlere gelecek olursak işlemcinin aşırı ısınması bilgisayarın açılmasına engel olabilir, ani elektrik kesintisi meydana geldiyse yine bilgisayarınız açılmayabilir, power kutunuz veya anakartınız da yanmış olabilir ve son faktör olarak kasanızın güç kutusuna giden güç kablosunda bir sorun oluşmuş olabilir.

İşlemci Isınması

Yukarı da bahsi geçen her adım için çözümler uygulayabiliriz. İlk olarak işlemciniz çok ısınıyor ve bilgisayarınız bu yüzden açılmıyor ise yapmanız gereken işlem kasanızı açmak ve fan parçalarını temizlemek olacaktır. Kasa içerisindeki bütün toz ve kiri güzel bir şekilde temizleyin. Eğer zamanla temizlenmeyen kir ve tozlar fan içerisine sıkışırsalar işlemci doğru ve düzgün bir şekilde soğutulamayabilir ve bunun sonucunda da aniden kapanma veya açılmama sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak yine eğer temizlik işlemlerini yaptığınız halde hala açılış vermiyorsa yapmanız gereken işlem işlemci macununu kontrol etmek olacaktır. İşlemci macununuzu da kontrol ettikten sonra eğer macun yeterli değil ise yeni termal macun satın almalısınız ve bu macun ile işlemcinizin üzerine nohut taneciği kadar sıkmalısınız. Sonrasında parçaları kapatabilir ve bilgisayarınızı açabilirsiniz.

Ani Elektrik Gitmeleri

Yine ani elektrik gitmelerinde oluşabilen bilgisayarın açılmama durumlarında yapılabilecek birkaç işlem vardır. İlk olarak kasanızın güç kablosunu çıkartın ve bir süre 5 – 10 kez güç düğmesine basın bu işlem ana kart içerisindeki gereksiz elektriği ortadan kaldıracaktır ve sonrasında kabloyu tekrar takarak açabilirsiniz. Eğer açılış vermiyorsa anakart veya güç kutunuz yanmış olabilir. Bunun için de güç kutunuzu farklı bir bilgisayara yerleştirin ve eğer orda açılış veriyorsa büyük ihtimalle anakart parçanız yanmıştır. Bunun için de bir teknik servise giderek yardım alabilirsiniz.