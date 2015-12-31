Instagramda Organik Takipçi Yapma Yöntemleri

İnsagramda Takipçi Kazanma Yolları

Günümüz çerçevesinde Instagram benzeri sosyal medya araçları üstünden en yüksek takipçi oranlarına ulaşma arzusu özellikle de popüleriteye düşkün olan kullanıcılar da son derece yüksektir. Kullanıcılar arkadaşlarının aralarında en yüksek takipçi oranlarına sahip olmak istemektedirler ve bunun için de bazı çözümlere başvuruyorlar. Çoğu durumlarda denk gelmişsinizdir ki bazı kişilerin takipçi oranları 20 – 30 bin rakamına dahi ulaşabilmektedir. Üstelik de bu kişiler gerçek hayatta son derece az bir tanınırlığa sahip olan bireylerdir. Yine bu kişilerin bazıları da yüksek rakamlarda takipçiler satın alıyorlar. Yani doğal olarak değil para ile takipçi yapıyorlar. İnsanların bazıları da doğal olarak, organik yollar ile takipçi sayılarını yükseltiyorlar ki bizde sizlere bunu anlatacağız.

Instagram üstünden takipçi yapabilmek için izlemeniz gereken birkaç adım vardır;

Sürekli bulunduğunuz yerlerin fotoğrafını çekerek yükleyin.

instagramda takipçi nasıl arttırılır

Fotoğraf yüklemelerinden popüler hastaghları ekleyin.

Boş vakitlerinizde birilerine takip isteği yollayın.

Facebook, Twitter hesabınızdan kendi Instagram adresinizi paylaşım.

Profilinizi güncel tutun.

Web siteniz var ise hesabınızı burada da paylaşın.

Size takip isteği yollayanları geri takip edin.

Instagram üstünden yüksek oranlarda takipçi rakamlarına ulaşabilmek için yukarı da bahsi geçen adımları uygulayın. BU adımlardan ilki bulunduğunuz ortamlarda sürekli fotoğraf çekme işlemi yapın. Nerede olursanız olun fotoğraflar çekerek paylaşın. Yani profilinizi güncel tutun. Paylaşımlarınızda da mutlaka hastaghları en popüler olan çeşitlerinden önemle seçin. Eğer popüler hashtagları kullanırsanız daha farklı kişiler sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşırlar. Bunlara ek olarak size takip isteği yollayanların isteklerini de kesinlikle ayrım yapmanda kabul etmelisiniz. Sonrasında onları silebilirsiniz. Eğer Facebook gibi bir sosyal medya hesabınız da var ise bu hesaplarda Instagram profilinizi paylaşmalısınız. Profilinizi güncel tutun. Eğer profilinize fotoğraflar, veriler yüklerseniz ve profil resminizi de sürekli olarak değiştirirseniz takipçi oranlarınız artacaktır. Bunlara ek olarak da fotoğraflar altındaki yorumlara da katılmalısınız ki insanlar sizi yine daha çabuk bir şekilde bulabilsinler.