Bu yazımızda size Ucuz Hosting Firması tavsiye edeceğiz. Ancak öncelikle internet dünyasına ve hosting sektörüne genel bir bakış yapmakta fayda var.

Her geçen gün gelişen ve yenilenen modern çağ hizmet sektörü dev reformları da beraberinde getirmiştir. Teknoloji dünyasındaki bu köklü değişiklikler hizmet sektörünü bir nevi yenilenmeye mecbur bırakmıştır.

Hizmet sektörü her ne konuda sunum sağlarsa sağlasın, bunu reklam kanalları ile alıcıya tanıtması gerekmektedir. Online çağda ihtiyaç duyulan bilgiye televizyon, radyo ve gazete kanalı yerine internet yolu ile ulaşmak daha pratik ve daha masrafsızdır.

Tam da bu noktada internet dünyasında yer alabilmek için bir web sitesi tasarlamak merdivenin ilk basamağıdır. İkinci basamak ise Domain (isim) almak ve son olarak da Hosting kiralamak ya da satın almaktır.

Hosting Nedir?



Bahsi geçen Hosting işlemi, tasarlanan ve domaini alınan web sitesinin sunucu diye adlandırılan günlük kullanılan bilgisayarlardan daha üstün özelliklere sahip makinalar sayesinde kullanıcı hizmetine sunulmasına denir.

Daha anlaşılır olması bakımından örnek vererek açıklayacak olursak; hosting ağ hizmeti veren markalar çok odalı bir eve benzetilir ise, web sitesi sahibi kişi bu evden bir oda kiralayarak sistemi kullanıcının erişimine kolayca açabilir.



Hosting Hizmeti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: