Günümüz teknolojisinde telefon numarasından adres tespiti yapılabiliyor mu? Kulağa inanılmaz bir soru gibi gelse de evet telefon numarasından adres tespiti yapmak artık mümkün!

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza pek çok yenilik girmeye devam ediyor. Kimileri teknoloji artık özel hayatımıza kadar girdi diye hayıflanırken kimileri de başı sıkıştığında başvurabilecekleri yöntemlerin çoğalmasından da oldukça mümkün.

Bu tür uygulamaların gelişerek piyasaya sürülmesi artıları ve eksileri de beraberinde getirmektedir.



Telefon Numarasından Adres Tespiti Yapılmasının Eksileri Nelerdir?



Malum artık etrafımızda sayısız psikopat ruhlu insana rastlamak mümkün üstelik çoğu kez de bunlar en yakınlarımız (eş, baba, kardeş vb.) olabilmektedir.

Psikolojik sorunları olan bu kişiler, takıntılarının ve dürtülerinin önüne geçemeyip bu şekilde bir yönteme başvurmak sureti ile telefon numarasından adres tespiti yaparak sonrası maalesef düşünmek bile istemeyeceğimiz olaylar ile sonuçlanabilir.

Daha önceleri sadece asker ve polisin başvurabildiği bu yöntemler, halktan kişilerin de kullanabilmesi ile işin içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir.



Telefon Numarasından Adres Tespiti Yapılmasının Artıları Nelerdir?



Artık akıllı telefonların da hayatımıza girmesi ile birlikte telefon numarasından adres tespitini anlık ve yasal olarak yapabilmeniz mümkündür.

Son yıllarda sıkça karşımıza çıkan internet suçlarında failin yerinin tespiti için de bu yönteme başvurulabilir.

Özellikle hasta bireylerin yakınlarını rahatlatan bu uygulama, kişilerin kaybolan yakınlarını rahatça bulabilme lüksünü de beraberinde getirir.

Örneğin; günümüzde çok sık rastlanan bir hastalık haline gelen Alzaimer hastalığı yaşayan yaşlı bireylerin aileleri tarafından bu uygulama ile kolayca yerlerinin tespiti yapılabilir.

Telefon Numarasından Adres Tespiti Nasıl Yapılır?

Telefon numarasından adres tespiti yapabilmek için öncelikle mahkeme kararı veya savcı kararı ile izin alınması gerekmektedir. Mahkemeden ya da savcıdan gerekli izin alınması halinde servis sağlayıcısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bunun sonucunda kullandığınız GSM operatörüne gelen sinyaller takip edilmek sureti ile yer tespiti yapılabilir.

Kullandığımız akıllı telefonlarda bulunun GPS (Global Positioning System) navigasyon sistemi mevcuttur. GPS navigasyon sisteminin açık olması halinde uydu üzerinden telefon ile yer tespiti yapılabilir. GPS’nin kapalı olması durumunda bile uzmanlar tarafından bir port ile yer tespiti yapmak mümkündür.



Peki, telefon numarasından adres tespiti nasıl yapılır?



Size bununla ilgili rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulamadan bahsetmek isterim. Telefonunuza ya da bilgisayarınıza takip etme programı yükleyerek takip etmek istediğiniz kişinin numarasını uygulamaya girerek nerede olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Üstelik bu uygulama ile telefon numaralarını bildiğiniz kişilerin kimlerle ve ne zaman görüşme yaptığını da öğrenebilmeniz oldukça kolaydır.

Bu tür uygulamalara, eğer IPhone marka telefon kullanıcısıysanız AppStore mağazalarında bulabileceğiniz IOS işletim sistemine sahip telefon kullanıyorsanız özel takip yazılımları edinip kolaylıkla numara takibi yapabilirsiniz.

Öyle görünüyor ki; günümüz çağında teknolojiden kaçmak pek mümkün değil.