

Su geçirmeyen telefon modelleri 2017 başlıklı yazımızda size bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Günümüzde artık hemen herkesin cebinde pahalıdan ucuza çeşitli markalarda cep telefonları mevcut olması pek çok arayışı da beraberinde getiriyor.

Son zamanlarda akıllı telefonlarda aranan özellikler arasında öncelik su geçirmezlik özelliğine verilmektedir. Durumun böyle olması akıllı telefon üreten firmaları hep daha iyisini yapmaya teşvik etmektedir.

Su geçirmeyen telefon modelleri dediğimizde aklımıza gelen elbette ki belli markalar var ancak biz sizler bütün akıllı telefon markalarından bir derleme yaptık.



Peki, 2017 su geçirmez telefon modelleri hangileri?

İşte sizler için seçtiklerimiz:

Sony Xperia XZ:

Sony markası için su geçirmezliği hayatımıza getiren firma desek yanlış bir tabir olmaz. Sony, yeni amiral gemisi olarak piyasaya sürdüğü Sony Xperia XZ modeli suya karşı dayanıklılık özelliği ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Birçok yeniliği beraberinde getiren Sony Xperia XZ, IP68 sertifikası ile hem suya karşı dayanıklılığı hem de toza karşı dayanıklılığı ile kullanıcısının gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Suya dayanıklılık seviyesi IPX5 IPX8 şeklindedir.

Toza dayanıklılık seviyesi IP6X şeklindedir.

Gücünü Snapdragon 820 işlemcisinden alır.

32 64 GB dahili depolama alanı ve 3 GB RAM seçeneği de sunar.

Sony Xperia Z5 Compact:

Yine bir Sony markası güvencesi ile piyasaya sürülen Xperia Z5 Compact modeli su geçirmezlik özelliği ile kullanıcısı ile buluşuyor.

Küçük boyutlarda telefon sevenler için eşsiz bir tasarım örneğidir. Kolayca cebinizde taşıyabilir ve kullanım rahatlığının keyfini çıkarabilirsiniz.

Sony Xperia Z5 Compact, uzun batarya ömrü ile en korkulan çabuk şarj bitmesi olayına son noktayı koymayı başarmıştır.

4.6 İnç ekran boyutu ve 23 MP ekran çözünürlüğü ile siz kullanıcılarını bekliyor.

Yonga Seti (Chipset), Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994

Ana işlemci (CPU), Quad Core 2.0 Ghz ARM Cortex A57

Bu modelin de suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık özellikleri vardır.

İPhone 7/ İPhone7 Plus

İPhone 7 ve İPhone 7 Plus cep telefonları yüksek performans tasarımları ile yine farkını ortaya koymayı başarmıştır.

Suya ve toza dayanıklı özellikteki yapısı ile İPhone de bu akıma ayak uydurmaktadır. Ancak suya dayanıklı olarak tanıtılmasına rağmen bununla ilgili kullanıcısına garanti vermemesi de pek çok tartışmayı beraberinde getirmiştir.

Her iki modelde de; geniş renk yelpazesine sahip Retina HD ekran (P3)

Yağ tutmayan ve parmak izine dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda gösterebilme özelliklerine sahiptir.

625 cd m2 maksimum parlaklığa ulaşır.

Ekran yakınlaştırma ve ulaşılabilirlik özelliklerine sahiptir.

Ayrıca İPhone 30 dakikaya kadar 1 metrede su geçirmemektedir.

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge yeni amiral gemisidir. Kıvrımlı ekranı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

157 gram ağırlığında ve 7.7 mm kalınlığındadır.

IP68 sertifikasına yani hem suya dayanıklı hem de toza dayanıklılık sertifikasına sahiptir.

5.5 İnçlik boyutu ve SUPER AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S7 Edge 1440x 2560 ekran çözünürlüğüne sahiptir.

Suya ve toza dayanıklı olması da tercih edilmesinde ayrıca bir öneme sahiptir.

Samsung Galaxy A7

Samsun Galaxy A serisinin en yeni üyesi olan A7 modeli nihayet meraklılarının karşısına çıktı.

5.7 İnçlik SUPER AMOLED ekrana sahiptir.

IP68 sertifikasına yani suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık sertifikasına diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de yer almaktadır.