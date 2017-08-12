Türk Telekom'un Limitsiz En Avantajlı İnternet Tarifesi

İnternetin her eve, hatta her cebe girmesi ile birlikte, operatörler mevcut müşterilerini ellerinde tutabilmek ve yeni müşteriler kazanmak için birbirinden çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Kullanıcı çeşitliliğine göre farklılık gösteren bu kampanyalar sayesinde, herkese uygun bir tarife bulmak mümkün. Türk Telekom’un limitsiz en avantajlı internet tarifesi sayesinde Türk Telekom aboneleri fiber interneti hızlı ve kesintisiz bir şekilde kullanırken, bütçeleri de zorlanmıyor.



Fiber İnternetin Keyfini Türk Telekom İle Yaşayın



Dünyanın en gelişmiş teknolojileri yardımıyla fiber optik kablolarla veri aktarılması fiber internet olarak tanımlanır. Fiber kablolar ile yapılan internet bağlantısı, diğer bağlantı şekillerine göre çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Türk Telekom’un 1000 Mbps’e varan süper hızlı tarifeleri ile evinizden, işyerinizden ya da dilediğiniz her yerden kesintisiz ve kaliteli interneti, Türk Telekom farkıyla siz de yaşayabilirsiniz. Müşterilerin kullanım ihtiyaçlarına göre düzenlenen Türk Telekom’un limitsiz en avantajlı internet tarifesi ile fiber internete herkesin ulaşması sağlanıyor.



Türk Telekom’dan Sınırsız İnternet Paketlerinin Avantajları Nelerdir?



Evlerin ya da binaların altyapılarının izin verdiği ölçüde 24 Mbps’den başlayıp 1000 Mbps’ye çıkan hızlarda internete sahip olursunuz.

Bant genişlikleri kişiye özel olup, internete güvenli bir şekilde bağlanırsınız.

Aynı anda, yüksek hızda görüntü ve ses aktarımı yapabilirsiniz.



Türk Telekom’dan Limitsiz İnternet Tarifeleri



Abonelerin kullanım alışkanlıklarına göre belirlenen birbirinden cazip Türk Telekom tarifeleri her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor.



Üniversiteli Kampanyası



Yeni aboneler ya da 3 ay boyunca Türk Telekom abonesi olmayan tüm üniversiteliler yalın internete (telefonsuz internet) bir yıl boyunca bu kampanyadan, ayda sadece 59,90 TL’ye faydalanabilirler. 31 Aralık 2017’ye kadar geçerli olacak kampanya, üniversitelilere yalın interneti fiber hızda sunuyor. Kotayı aşma derdi olmadan 24 Mbps hızında limitsiz internetin keyfini Türk Telekom ile çıkarın.



Tivibu’lu Hepsi Dahil Kampanyası



Türk Telekom aboneleri 24 Mbps hızında, Tivibu’lu sınırsız fiber interneti ayda sadece 72,90 TL’ye kullanabilirler. 30 Eylül 2017’ye kadar geçerli olacak kampanyaya evde kurulum ücreti dahil olup, kota aşımlarında herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.



Kamuluya Her Şey Dahil Kampanyası



Kamu çalışanlarına özel kampanyada sınırsız, her şey dahil paketler ile evinizde fiber hızda interneti kesintisiz ve kaliteli bir şekilde kullanın. 31 Aralık 2017 tarihinde son bulacak kampanya, ayda sadece 54,90 TL’ye Türk Telekom abonelerinin hizmetine sunuluyor. Kota aşımı sorunu yaşamadan, 16 Mbps bağlantı hızında yalın interneti 24 ay taahhüt ile kullanabilirsiniz. Evde internet kurulum hizmeti ücretsiz olup, kampanyaya bağlantı ücreti modem ve yalın erişim ücretleri dahildir.



Fiber Hızlı Hepsi Dahil Kampanyası



Fiber hızda interneti dolu dolu yaşamak isteyenlere özel her şey dahil kampanyasına ayda sadece 69,90 TL’ye sahip olabilirsiniz. 24 ay taahhüt ile katılacağınız kampanyada kota aşım ücreti ödemezsiniz. 31 Aralık 2017’ye kadar sürecek tarife, 24 Mbps bağlantı hızı ile limitsiz interneti Türk Telekom abonelerinin hizmetine sunuyor. Evde internet kurulum hizmeti ücretsiz olup, kampanyaya bağlantı ücreti modem ve yalın erişim ücretleri dahildir.



Evde Cepte Türk Telekom Kampanyası



Türk Telekom, bireysel yeni müşterilerden evde internet paketi alan tüm kullanıcılara, bir yıl boyunca 2 GB cepten fiber internet hediye ediyor. Ayda sadece 56,90 TL ödenerek yararlanılabilecek kampanyada kota aşım derdi yok. 24 Mbps bağlantı hızındaki kampanyaya evde internet kurulum hizmeti dahil olup, ek olarak bağlantı ücreti ödemenize gerek yoktur. Türk Telekom’un limitsiz en avantajlı internet tarifesi ile fiber internetin tadını çıkarın. Kampanyalara katılmak için Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayabilir ya da size en yakın şubelere gidebilirsiniz.