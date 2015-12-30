Bilgisayar Satın Almadan Önce 5 Şeye Dikkat Edin!

Günümüz çerçevesinde yüzlerce insanın evinde bilgisayar bulunmaktadır fakat bir o kadar da bilgisayarı bulunmayan kişiler var. İnsanlar yeni bilgisayar alacakları durumlarda en çok yanlış kriterlere bakarak seçim yapabilmekteler Bunun sonucu olarak da çok daha fazla yüklü miktarlar da ücretler ödeyebilirler. Ayrıca son derece gereksiz bir şekilde öderler. Bazen pahalı bir sistem alınması gerekir ancak ucuz bir sistem alınır ve oldukça mağdur olurlar. Bunlara ek olarak da günümüz çerçevesinde artık birçok markalar, birçok model çeşitleri ve birçok fonksiyonlara sahip sistemler vardır. Bu kadar fazla çoklu seçeneklerin arasında da niye ve neye göre nasıl bilgisayar seçmeliyiz sorusu akılları meşgul etmektedir.

Bilgisayarı hangi amaçla kullanıyoruz

Bilgisayarınızı da satın alamdan önce bu bilgisayarı ne için kullanacağınızı kesinlikle düşünmelisiniz. En çok önem arz eden unsur yine sistemi hangi amaç çerçevesinde kullanacağınızdır. Eğer basit yazılımları kullanacaksanız örnek vermek gerekirse internet üzerinde gezinecek, film izleyecek, e-posta gönderip alacaksanız düşük özellikler de bir bilgisayar size yeterlidir. Bu gibi bir sistem de günümüz çerçevesinde 700 ile 900 TL arasında bulunabilir. Yani 2 – 3 BİN TL vererek yüksek özellikle de bilgisayarlar satın almanıza gerek kalmadı.

Oyun için bilgisayar önerisi

Fakat kullanacağınız sistemi de eğlenceli oyunlar oynamak için, yüksek işletim arz eden bazı uygulamalar için satın almaktaysanız sistemin de yüksek özelliklere sahip olması önem arz etmektedir. Yine örnek vermek gerekirse yüksek ölçüler de RAM oranı, kaliteli bir çeşit ekran kartı ve yine son derece geniş bir çeşit depolama alanına sahip sabit disk. Bunların alayı tplam da 1 ila 4 bin TL arası gibi fiyatlarda değişerek satılabilmektedir. Bir diğer işlem maddi durumunuzu da kesinlikle karşılaştırmanız gerekmektedir. Özellikle belirtmek gerekirse alışveriş yapacağınız durumlarda her daim en kaliteli en ven yeni olan sistemi almak basit bir işlemdir. Ancak genel olarak pahalı sistemler, ihtiyacınız olmayan bazı özellikleri barındırabilirler. Bu gibi sistelere de boş yere para vermiş olursunuz. Fakat bütçenizden bu nedenle asla şaşmamanız gerekmektedir.