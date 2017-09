Son zamanların en çok satılan akıllı telefonlarının ilk sıralarında Huawei’in en çok tutulan telefon modelleri yer alıyor. Huawei markası, kullanıcısının her isteğine cevap verebilme özelliğine sahip olması yönü ile şimdilerde en çok tercih edilen telefon markalarının başında yer almaktadır.

Her geçen gün kullanıcı sayısını katlayarak arttıran Huawei akıllı telefonları, teknoloji dünyasında şöhret kazanmaya devam ediyor.

Çin menşeili olan Huawei markası, akıllara kazınmış Çin malı güvenilir değildir safsatasını çürütmüş üstelik ileri teknoloji ürünü olması sebebi ile çok tercih edilen pek çok markayı geride bırakmayı başarmıştır.

Akıllı telefon markalarının öncüsü haline gelen Huawei markası Çin’in Apple’ı olarak tüm dünyaya nam salmıştır.

Yüksek kalitesi, teknik özellikleri, şık tasarımı ve kusursuz dizaynı ile benzerlerinin yanında farkını ortaya koymaktadır. Çağın bu kadar ilerisine gitmeyi başarmış bir markanın piyasa satışına sunduğu fiyatları hak ettiğinin çok çok altında fiyatlardır.

Kullanıcısını her yönü ile cezbeden Huawei marka akıllı telefonlar cazip fiyat seçenekleri ile de siz müşterilerini bekliyor.

Bütçe dostu Huawei’in en çok tutulan telefon modellerini sizler için araştırdık.

Huawei P10 Teknik Özellikleri

İlk kez ileri elmas kesim tekniğini kullanarak telefon üretmiş bir markadır.

Tasarım bakımından eşsiz özelliklere sahiptir. Kumlama ve ışıltılı özellikleri de mevcuttur.

Portre fotoğrafçılığına yeni bir soluk getirmiş en iyi yeni nesil akıllı telefonudur.

Hızlı ekran dokunuşu özelliği ile rahat bir kullanım sağlar. Özellikle ekrana gömülü parmak izi okuma sensörü ayrıcalık kazandırmaktadır.

20 MP +12 MP kamerası ile kusursuz fotoğraflar çekmenizi sağlar ve her fotoğrafınızı sanata dönüştürür. Ayrıca çok yönlü hibrit zoom özelliği ile portre fotoğraflarınızda daha eşsiz daha mükemmelsiniz.

3200 MAH bataryası ile yüksek yoğunluklu süper şarj teknolojisine sahip olma özelliğini taşır.

Huawei Mate 9 Teknik Özellikleri:



Diğer Huawei marka telefonlarda olduğu gibi ince zevk ve tasarım ürünü olmakla birlikte Huawei’in en çok tutulan telefon modelleri arasında yerini alır.

5.9 İnç ekran boyutu

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

373 PPI ekran yoğunluğu ve çizilmeye dirençli cam eğimi ekranı ile siz kullanıcılarını teknoloji ile buluşturuyor.

Huawei P8 Teknik Özellikleri:



Huawei en çok tutulan modellerinden biri de P9 modelidir.

IPS teknolojisine sahip 5.2 İnç ekranı ile göz dolduruyor.

Meraklılarına (1080x1920) FULL HD ekran çözünürlüğü sunuyor.

8 çekirdekten oluşan Quad-core ARM Cortex A57 denilen işlemciden oluşuyor.

8 MP ve 13 MP çift kamerası ile anı ölümsüzleştirmek artık daha anlamlı hale geliyor.

Huawei Honor 8 Pro Teknik Özellikleri:



Otomatik olarak fotoğraf etiketleme albümü özelliğini içerisinde barındıran teknolojide yine çığır açan Huawei telefon modellerinden biridir.

5.7 İnç 2560x1440 pixel Quad HD LTPS 2.5D kavisli ekran özelliği

Android 7.0 Nougat ve Emotion Ul 5.1

Çift sim kart girişi özelliği ile iki telefon kullanmaktan kurtarıyor.

Huawei’in en çok tutulan telefon modelleri elbette ki bunlarla sınırlı değil. Huawei her geçen yıl teknolojinin hızlı gelişimine ayak uydurmak için her birinin bir üst modelini çıkarmayı kendine amaç edinmiş köklü bir firmadır.

Çin menşeili olmasının yanı sıra aynı zamanda çok uluslu telefon firması Huawei, piyasaya sürdüğü son model telefonlar ile kullanıcısını hayallerine daha da yaklaştırmayı başarıyor. Hem teknik özellikleri ve güçlü donanım performansı hem de cazip fiyat seçenekleri ile Huawei en çok tutulan modeller arasında yer almayı fazlası ile hak ediyor.