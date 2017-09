Araç İçi En İyi 220 V Çevirici Cihazlar ve Fiyatları

Aracınızın çakmak girişindeki gücü arttırmak istiyorsanız, 220V dönüştürücüler kullanabilirsiniz. Bu cihazların görevi çakmak girişindeki 12V olan gücü 3000 Watta kadar çıkarmaktır. Bu sayede aracınızda 300 watt güç isteyen tüm cihazları çalıştırma imkânı bulabilirsiniz. 3000 watt güç isteyen cihazlar genellikle TV, DVD ve VCD gibi cihazlardır. Bu cihazları aracınızın çakmak girişinden güç alarak çalıştırmak 220V dönüştürücü ile artık çok kolay. Bu cihazlar ile birlikte aracınızı temizlemek için kullandığınız elektrik süpürgesini de bu dönüştürücüler sayesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 220V dönüştürücü ile aracınızla seyahat ederken artık televizyon izleyebilir, çocuklarınıza çizgi film keyfi yaşatabilir, hatta istediğiniz videoları izleyerek keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Aracınızda çalıştırmaya duyduğunuz 3000 watta kadar olan tüm elektronik cihazlarınızı, bu dönüştüreler ile çalıştırabilirsiniz.



220 V Çevirici Cihazların Çalışma Şekli ve Kullanım Alanları



Yolculuk sırasında bilgisayarınıza da ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir yerlere mola vererek araştırma yapmanız ya da maillerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz gerekebilir. İnternet üzerinden çalışıyorsanız, işinizi tamamlayabilmek için yine yolculuk sırasında bilgisayarınıza ihtiyaç duyabilirsiniz. 220V dönüştürücü sayesinde bilgisayarınızı da aracınızın çakmak girişinden güç alarak çalıştırabilirsiniz. Bu sayede acil işlerinizi hemen halledebilir ya da ailenizle birlikte yolculuk sırasında bilgisayarınızdan film izleyerek, keyifli saatler geçirebilirsiniz. Bu dönüştürücü özellikle uzun süren seyahatler için en büyü yardımcınız olacaktır. 220V dönüştürücü hafif ticari, otomobil ve panelvan gibi araçlarda kullanılabilir.



220V dönüştürücüler araçlarda bulunan akülerden güçlerini alırlar. Bu cihazlarda kısa devre koruması bulunur. Bu koruma sayesinde aşırı yükleme olması durumunda cihazınız otomatik olarak kapanır ve kendini korumaya alır. Bu özellik sayesinde cihazlarınızı uzun ömürlü olarak kullanabilirsiniz. Carub 220V dönüştürücü 2 adet 220V priz çıkışı sağlayarak aracınızın aküsünden alacağı enerjiyi 220 volta çevirir. Bu sayede 220 volt enerji gerektiren tüm cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Sizler de araçlarınızda keyifle yolculuk yapmak için gerekli olan ısıtıcı, elektrik süpürgesi, televizyon ve bunlar gibi cihazlarınızı çalıştırmak için 220V dönüştürücülerden faydalanabilirsiniz. Dönüştürücü satın almadan önce ise kaç watta kadar enerjiyi dönüştürebildiğine dikkat etmeniz gerekir. Her marka ve modelin özellikler farklıdır. Bazıları enerjiyi 1500 watta kadar dönüştürebilirken bazıları da 2000 watta değiştirebilir. Çalışması gereken enerji gereksinimi 3000 watt olan bir cihazı 1500 watt olan bir dönüştürücü ile çalıştırmazsınız. Bu nedenle ihtiyacınız olan enerjiyi belirlemeniz ve buna göre alışveriş yapmanız gerekir. 220V dönüştürücülerin fiyatları her markaya ve her modele göre değişikli gösterir.



Araç İçi En İyi 220 V Çevirici Fiyatları