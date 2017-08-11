1500-2000 TL Arası En İyi LED TV Önerisi

Çok sayıda markanın kıyasıya bir rekabet halinde olduğu teknoloji piyasası, aynı TV’yi daha uygun fiyatla almanızın yolunu açıyor. Markalar arasındaki rekabetin yoğunluğu, günü gününe uymayan, sürekli değişen fiyat etiketleri ile karşılaşmanızı sağlıyor. Türkiye genelindeki teknoloji mağazaları içinde yapacağınız detaylı bir inceleme, size bütçenize en uygun TV’yi alma olanağı sağlıyor. 1500-2000 TL fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi üç LED TV’yi bütün ayrıntılarıyla incelemenize sunuyoruz.

Philips 43PUS6101/12 4K Ultra HD Smart LED TV

Philips markasının Ultra HD Smart LED TV’si olan 43PUS6101 modeli; 3840 x 2160 Ultra HD ekran çözünürlüğü, 43" (108 cm) geniş ekranı ile kullanımınıza sunuluyor. Mükemmel görüntü ayrıntıları sunan 4K ekran çözünürlüğü ile dikkatleri üzerine çeken Philips LED TV, 3 adet USB portu ve HDMI bağlantı desteğiyle harici hafıza birimlerini TV’nize bağlama olanağı sunuyor. Böylece bütün multimedya dosyalarınızı, son derece pratik bir şekilde TV’nizde izleme olanağı sağlıyor. 9.3 kg ağırlığında olan Philips LED TV, bu yönüyle kolay taşınabilir bir nitelik arz ediyor. TV’nizi dilediğiniz odada izlemeniz mümkün hale geliyor.

Smart TV özelliğine sahip olan Philips LED TV, size dünyayı harika görüntüler eşliğinde keşfetme ayrıcalığı sunuyor. Geleneksel TV anlayışına son veren Smart TV teknolojisi; size internet üzerinden video mağazalarına ulaşma, sevdiğiniz film ya da oyunları kiralama imkanı sağlıyor. Philips Pixel Plus özelliği, görüntüleri ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde akıcı hale getiriyor. Görüntü kalitesinde böylesine yüksek düzeyde sağlanan iyileştirmeler, sizi daima daha parlak ve daha etkileyici renklerle kendine çekiyor. Philips 43PUS6101 LED TV’yi, 1900-2000 TL arası bir fiyatla satın alıp, bütün bu üst düzey donanımın keyfini yaşayabilirsiniz.

Samsung 40K5000 Full HD LED TV

Samsung 40K5000 Full HD LED TV; 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü ve 40" (102 cm) genişliğindeki ekranıyla sunduğu üst düzey görüntü kalitesi ile dikkat çekiyor. Wide Color Enhancer Plus özelliğiyle desteklenen görüntüsü kalitesi, size bir LED TV ile çok daha farklı görüntü yaşantıları sunuyor. HDMI girişi ve USB portu ile harici video ve ses dosyalarınızı TV’nizde izlemenize olanak sağlayan Samsung LED TV, 16:9 ekran formatıyla kullanımınıza sunuluyor. 8.66 kg ağırlığı ise Samsung LED TV’yi kolay taşınabilir kılıyor.

50 Hz görüntü akış hızına sahip olan Samsung LED TV, etkileyici düzeyde mega kontrast özelliği ve film moduyla geliyor. Mega kontrast özelliği film izlediğiniz, oyun oynadığınız zamanlarda ekranda akan görüntülerin otomatik olarak renk ve ton dengesini sağlamasını kolaylaştırıyor. Böylece etkileyici bir görüntü akışı sağlıyor. Dolby Digital Plus ses teknolojisi ile uyumlu bir şekilde üretilen Samsung 40K5000 LED TV, duvara monte edilebilme özelliği de taşıyor. Samsung 40K5000 Full HD LED TV, üstün görüntü ve donanım özellikleriyle 1800 TL karşılığında satın alınabiliyor.

SAMSUNG UE32J5373ASXTK Full HD SMART LED TV

32" Smart LED TV özelliğine taşıyan Samsung TV, 1920 x 1080 Full HD görüntü çözünürlüğü ve Wide Color Enhancer Plus ile size gelişmiş bir görüntü teknolojisinin keyifli ayrıcalığını sunuyor. Böylece görüntülerdeki gizli ayrıntılar açığa çıkarak, bütün renkler keşfedilmeye hazır hale geliyor. Filmlerinizi Connect Share Movie ve USB hafıza sürücüleri vasıtasıyla izlemenize olanak tanıyan Samsung LED TV, kablosuz internet bağlantısını da destekliyor. En sevdiğiniz filmleri ve televizyon programlarını Netflix üzerinden izlemenize olanak sağlıyor. Smart TV özelliğine de sahip olan 32" Full HD Samsung LED TV, 1500-1600 TL aralığında fiyatlarla satın alınabiliyor.