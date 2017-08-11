Teknoloji gelişirken ev araç ve gereçlerini, küçük ev aletlerini de ihmal etmiyor. Bu duruma en çok ev hanımları seviniyor olsa gerek. Ütü üreticileride kendilerini ispatlayıcı, sektöre tutundurucu hamleler yapıyorlar. Buhar kazanlı ütü modelleri 2017 ile farklı bütçelere farklı buhar kazanlı ütü modellerini sunacağız.

Buhar kazanlı ütü modelleri yazımızla bütçenize uygun ütü modellerini bulabileceksiniz. Farklı markalardan farklı ürünlerle oluşturduğumuz Buhar kazanlı ütü modelleri yazımızı keyifle okuyacağınıza inanıyoruz.

Buhar kazanlı ütü modelleri 2017

Philips GC9650/80 PerfectCare Elite Silence

Piyasa fiyatı 1.100 TL olan Philips markasının cihazı buhar kazanlı ütü modellerinin en iyilerinden. 2400 W gibi güçlü bir enerjiyle çalışmakta ve tabanı T-ionicGlide teknolojisiyle üretilmekte. Şok buhar kapasitesi 500 g/dk ve sürekli buhar kapasitesi 150 g/dk olan cihaz beklentilerinizi karşılayacak. Buhar istasyonunu sağlayan

1800 ml su kapasitesi 2 dakika içerisinde kullanılmaya hazır duruma geliyor. Bu su kapasitesi için musluk suyunu kullanabilirken cihazda ayrıyeten kireç önleme özelliği bulunuyor ve otomatik kapanma özelliği ile de sizleri tehlikelerden korumaya çalışıyor.

Tefal GV9060

Buhar kazanlı ütü modelleri listemizin ikinci sırasında 900 TL 'ye hitap eden Tefal GV9060 var. Autoclean tabanlı olan bu ütü modeli tam 2400 W gücünde. 120 g/dk aralığında sürekli buhar sağlarken 470 g/dk değerinde de anlık şok buhar uygulayabilir.



1600 ml su tankı kapasitesine sahip olan Tefal GV9060 2 dakika gibi kısa bir sürede bu suyu kullanıma hazır hale getirir. Akıllı ısı kontrolü, iyonik derin buhar, kendi kendini temizleme, kireç toplama çubuğu, otomatik buhar toplama gibi özellikleri bünyesinde bulunduran alet kireç ve damlamayı önlerken otomatik kapanma özelliği ile de güvenli bir işlem yapmanızı sağlar.

Bosch TDS38311TR

Buhar kazanlı ütü modelleri listemizin son maddesi 750 TL bütçeye hitap eden Bosch TDS38311TR model alet 3100 W gücünde ve tabanı CeraniumGlissée teknolojisiyle üretilmekte. Sürekli buharı

120 g/dk değerinde ,anlık şok buharını ise 400 g/dk ile sunuyor. 1400 ml su tankı kapasitesi ile ütüleme ihtiyacınızı hiç bölmeden karşılayabileceğiniz gibi doldurduğunuz su 2 dakika içinde kullanıma hazır hale getiriliyor. AllTextile, AntiShine ve otomatik buhar kontrolü özelliklerinin yanı sıra kireç önleme özelliği ve unutulmalara karşı otomatik kapanma özelliği de bulunmakta.

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Buhar kazanlı ütü modelleri 2017 yazımızla 3 farklı bütçeye hitaben 3 farklı cihazı ele aldık. Buhar kazanlı ütü modelleri 'nden memnun kalmanız dileğiyle.