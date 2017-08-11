Fiyat Performans Telefonları 2017



Fiyat performans telefonları, fiyat bakımından ucuz ama teknik özellikler bakımından güçlü telefonlardır.

Akıllı cep telefonu kullanıcıları olarak, bir taraftan isteklerimizi fazlası ile karşılayabilecek özellikte telefonlara ilgi diğer taraftan da günümüz ekonomik şartlarında bütçemize uygun olan telefonlara elimiz gidiyor.

Peki hem ileri teknoloji özelliklere sahip olup hem de makul fiyatları ile gönlümüzü fetheden telefonlar gerçekten var mı? Şuana kadar öylesine rastlamadım diyorsanız, gelin birlikte bir göz atalım.



Fiyat Performans Telefonları Hangileridir



İleri teknoloji ürünlerinden biri olan cep telefonları, dünya pazarından kendine büyük bir pay elde etmeyi başardı.

Cep telefonu piyasasında talebin fazla olması, rekabetçi firma sayısının da her geçen gün artmasından dolayı cep telefonu fiyatlarının düşmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Ancak günümüz ekonomik şartlarında cep telefonuna ayırdığımız bütçe de aşikardır.

Öyle ise fiyat performans telefonlarından birkaç örnek verecek olursak şöyle sıralayabiliriz:

Xiaomi Mi 6: 5.15 İnç ekran boyutuna sahiptir. IPS LCD panel kullanılmış olmakla birlikte Full HD çözünürlük sağlıyor. Yüksek donanım özelliklerine sahip Xiaomi serisinin bu modelinin kalbinde Snapdragon 835 yer almaktadır. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip özelliği ile ön plana çıkıyor. 12 MP çift arka kamera ve 8 MP ön kamera özelliği vardır. Amiral gemisi modelleri arasında iyi fiyat performans telefonlarından biridir.

Kaan N1: 13 MP çift tonlu led flaş destekli kamerası ile karşımıza çıkan Kaan N1 hızlı odaklanabilme özelliği ile adından söz ettirmeyi başardı. Pek çok cep telefonu kullanıcısının özen gösterdiği anı hızla kaydetme ve hızlı fotoğraf yakalama kriterlerini tam anlamıyla karşılamaktadır. Piyasa fiyatı 1000 tl ve civarında olan Kaan N1 cep telefonu bütçenizi yormadan lüksün tadına varmanızı sağlayacaktır.

OnePlus 5: Merakla beklenen OnePlus 5 şık tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle meraklılarına sunuldu. İleri teknolojik özellikleri barındırmasının yanında uygun fiyatı ile de kullanıcılarını cezbediyor. 16 ve 20 MP özelliklerinde çift arka kamerası ile en değerli anlarınızı ölümsüzleştirmek için hazırdır. 8 GB belleği ile de adından çok söz ettirmeyi başardı. Snapdragon 835 işlemcisiyle vazgeçilmezler arasında yerini alıyor.

Lenovo Moto G5: Muhteşem şık metal tasarımı ve görüntüsü, güçlü donanım performansı, kaliteli ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile meraklılarının hem cebini hem de yüzünü güldürmeye devam ediyor.

HTC One M9: 5.0 İnç ekran boyutu, 1080x1920 pixel ekran çözünürlüğü, 20 MP kamerası,32 GB depolama alanı ile alıcısını bekliyor.

Size yazımda fiyat performans telefonları ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Sonuç olarak görüyoruz ki; bir cep telefonunun iyi olması için fiyatının astronomik rakamlarda olması şart değildir. Hem bütçenize dost hem de güçlü özelliklere sahip cep telefonları da bulmak mümkündür.