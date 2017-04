Teknoloji her geçen gün hızına yetişilmez bir şekilde gelişiyor ve bunun sonucunda pek çok yeni ürün çıkıyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar hayal edemeyeceğimiz teknolojiyi artık ceplerimizde taşır hale geldik. Son zamanlarda bu gelişimden nasibini en çok alan ürün grubu olan akıllı telefonlarda ise birkaç parlayan marka var diyebiliriz. Tabi ki bunlardan en çok büyüyeni herkesin de bildiği üzere Samsung. Samsung, akıllı telefon pazarına girdiğinden bu yana oldukça yenilikçi olan ürünleri ile her anımıza teknolojiyi taşıdı ve ilk günden bu yana her modelde kendini geliştirdi. Akıllı telefon modelleri nin gelişimi ile birlikte pek çok bütçeye uygun akıllı telefon fiyatları da ortaya çıktı. Özellikle Samsung tarafından üretilen uygun fiyatlı akıllı telefonlar piyasaları renklendirdi. Samsung A7 de bunlardan biri.

Samsung A7 2017 modeli çıktığı günden beri oldukça ses getirerek ciddi satış rakamları elde etti. Uygun fiyatı ve rakiplerini geçen özellikleri ile gözde bir telefon olan Samsung A7’de zarafet en önemli unsur diyebiliriz. Zarif tasarımının yanında Samsung A7 2017 özellikleri ile de kendine hayran bırakan, 16 MP kamerası ile en güzel anlarınızı en kaliteli şekilde ölümsüzleştirmenize yardımcı oluyor. Toza ve suya karşı korumalı oluşu ile kullanımınızı sınırlandırmadan rahatça kullanabilirsiniz. Sekiz çekirdekli, 1.9 GHz hızdaki CPU’su ile performans olarak da sizi yarı yolda bırakmayacak. Full HD çözünürlüklü Super AMOLED ekranın yanı sıra 3600 mAh kapasiteli bataryası da gün içinde tek şarjla istediğinizi yapmanızı sağlayacak.

Akıllı telefon fiyatları pek çok sitede ve mağazada değişkenlik gösteriyor. Samsung A7 2017 fiyatı değişkenlik gösteren akıllı telefon modelleri arasında. Bu fiyat karmaşasından kurtulmak için her zaman güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya özen gösterin. İnternet üzerinde çeşitli elektronik mağazalarından alınan telefonlarda çoğu zaman pek çok sorun çıkabildiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. İşte tam bu sırada kalite ve bilinirlik oldukça önemli diyebiliriz. Teknolojinin tek adresi olarak bildiğimiz Media Markt, aradığınız bütün akıllı telefon modelleri ni en uygun fiyata güvenle bulabileceğiniz yer. Media Markt ‘ın tüm dünyada bilinen uygun fiyatlarından ve kalitesinden siz de yararlanabilirsiniz. Media Markt ‘ın kendi sitesinden ürünleri karşılaştırıp en uygun olanı rahatlıkla seçebilirsiniz. Bu sayede güvenilir bir şekilde evinizden çıkmadan ürününüz elinize ulaşacak.