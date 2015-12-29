Gmail Hesabınızı Üst Düzey Korumaya Alın

Günümüz çerçevesinde birçok mail sunucuları bulunmaktadır. Bu sunucuları da güvenlik derecelerine göre değerlendirebiliriz. Kullanıcılar da hangi mail sunucusunun daha güvenli olduğunu son derece merak etmektedirler. Bazı kullanıcılar Hotmail, bazıları yandex ve bazıları da gmail sunucularını savunuyorlar. Bu sunuculardan hangisi kullanıcıların güvenliğini en iyi şekilde sağlamaktaysa o tercih edilmelidir. Görülen o ki özellikle de son zamanlar da Gmail kullanıcılarının güvenlik dereceler üst düzeye çıkarılmış durumda. Gmail artık hesapların güvenlik dereceleri için tam iki adım da doğrulama fonksiyonunu getirdi. Online olarak bankacılık sistemleri beraberinde alış veriş yapan bireyler de bu sistemi elbet biliyorlardır.

İki Adımlı Doğrulama Nasıl Devreye Sokuluyor?

Gmail iki adımlı doğrulama sisteminin nasıl devreye sokulduğuna değinmemiz lazım. Öncelikle gmail güvenlik paneline giriyoruz. Sonrasında karşınıza ikiş adımlı doğrulama yazısı çıkacaktır. Bu unsurun yan kısmında bulunan düzenli sekmesine tıklayın. Kurulumu seçeceksiniz. Kötü bir unsur ile karşılaştığınız anlarda bu telefonların her birine kod gönderilecek ve sizler o kodları gmail sistemine gireceksiniz ve hesabınızı kurtarabileceksiniz. Telefon numaranızı da girdikten sonrasında bir kod gönderilecektir ve sizler de bu kodu onaylayın. Bu işlemden sonra da “Bu bilgisayara güvenilebilir mi?” benzeri bir soru soracaktır. Siz de bu işlem de bu bilgisayara güvenme seçeneğini seçmelisiniz. En son işlemimiz olarak da onayla butonuna tıklayabilir ve doğrulama işlemini bitirebiliriz. Ancak hala işlemlerimiz bitmiş değil.

Güvenlik Olayından Sonra...

Güvenlik olayını da bitirdikten sonra telefonunuza kaydetmiş olduğunuz durumda ne yapabilir siniz? Gmail’in bize sunduğu yedek kodların ne işe yaradığını anlatalım. Bu gibi durumları da Google şirketi düşündü ve sizlere “Yedek Kodlar” başlığında 10 adet yedek kod sundu. Bu kodları sisteminizde veya da farklı bir nokta da saklayabilirsiniz. Eğer telefonlarınızı herhangi olumsuz bir durumda kaybetmek zorunda kalırsanız yine bu kodlar ile hesabınızı rahatlıkla kurtarabilirsiniz. Ancak burada ki en önemli unsur yine yedek kodları almayı hiçbir şekilde unutmamalısınız ve bu yedek kodları güzel bir şekilde saklamalısınız.