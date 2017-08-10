Çin’in En İyi Akıllı Telefonları 2017

Tüm dünyayı saran akıllı cep telefonları her ülkeyi olduğu gibi Çin’i de etkisi altına almaktadır. Önceki yıllarda teknolojiyi oldukça geriden takip eden Çin, son yılların teknoloji konusunda en popüler ülkelerinden biri olmayı başarmıştır.

Her alanda karşımıza çıkan Çin menşeili ürünler, hayatımızı kolaylaştırmaya ve isteklerimize cevap vermeye devam ediyor.

Artık günümüzde hemen herkesin sahip olabildiği akıllı cep telefonları, yüksek teknolojiyle üretilmiş olmalarından dolayı günlük işlerimizi de kolayca halledebileceğimiz bir ürün haline gelmektedir.

Teknolojideki bütün gelişmeleri takip eden Çinli girişimciler, bu fırsatı da değerlendirerek akıllı telefonlarla ilgili çalışmalar başlatıp bu konuda da azımsanmayacak bir başarı elde etmişlerdir.



Çin Malı Ne Kadar Güvenilir



Çin malı denildiğinde şüpheyle yaklaşma devri artık sona erdi. Bir Uzak Doğu ülkesi olan Çin, elindeki tüm imkanları değerlendirerek yaptığı teknoloji atağı ile tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucu toplanan verilerde Çin, ileri teknoloji üretimi ve kullanımı konusunda tüm dünya çapında süper güç olarak nitelendirilen Amerika’dan sonra ikinci sıraya yerleşmeyi başarmıştır.

Eğer siz de Çin’de üretilmiş herhangi bir teknolojik ürün almayı düşünüyorsanız, doğru kararı vermek üzeresiniz demektir.

Çin ekonomisi özellikle akıllı telefonlar konusunda devrim niteliğinde yeniliklere imza atmıştır.



Çin Menşeili En İyi Akıllı Telefonlar



Akıllı telefon almayı düşünüyor ama ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız; Çin’de üretilmiş olup hem bir akıllı telefonda olması gereken bütün özellikleri fazlası ile bünyesinde barındıran hem de her bütçeye uygun makul fiyat seçenekleri ile karşımıza çıkan en iyi Çin malı telefonlar siz alıcılarını bekliyor.

Peki, Çin menşeili en iyi telefonlar hangileri gelin birlikte bir göz atalım:

Xiaomi Mi 5s: 5.15 İnç ekran boyutu,1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü, teknik özellikleri ve şık dizaynı ile de göz dolduruyor.

Xiaomi Mİ Mix: 6.4 İnç ekran boyutu, 2040x1080 (FHD+) ekran çözünürlüğü, 16 MP kamerasıyla piyasadaki diğer pahalı telefonlardan üstün özelliklere sahip telefon, fiyatının üzerinde bir fiyatı hak ediyor.

Xiaomi Mi Note 2: 5.7 İnç ekran boyutu, 1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü, 22.56 MP kamera çözünürlüğü ile boyut olarak bir tablet büyüklüğünde olan telefon, Quad HD panele sahip özelliği ve Android işletim sistemi ile de kusursuzdur.

Meizu Pro 6 Plus: 5.7 İnç ekran boyutu, 1440x2560 (QHD) çözünürlüğü, çizilmeye dirençli camı sayesinde en iyiler arasında yerini alıyor.

OnePlus 3T: 5.5 İnç ekran boyutu, 3400 mAh batarya kapasitesiyle siz alıcılarını bekliyor.

Özellikle aralarında en popüler olan Xiaomi markası gitgide devleşerek her yönü ile benzerlerinden açık ara farkla önde gidiyor. Çin’in Apple’ı olarak bilinen ileri teknoloji ürünü Xiaomi marka telefonlar, meraklılarının isteklerini fazlasıyla karşılıyor.