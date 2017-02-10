Hayatımızın parçası haline gelen teknoloji bize her geçen gün yeni nimetler sunuyor ve iletişimimizi kaliteli hale getiriyor. Teknolojinin önlenemez gelişimi nefes aldığımız her saniye devam ediyor diyebiliriz ve aklımıza gelmeyen pek çok yenilik bu hız ile ortaya çıkıyor. Teknolojinin bize getirdiği en önemli şeylerden birisi de hiç şüphesiz ki Whatsapp. Whatsapp sayesinde mesajlaşabiliyor; fotoğraf, video, ses, hareketli görüntü gibi medya paylaşımları yapabiliyor; aynı zamanda da metin dosyaları paylaşabiliyoruz. Tüm bunları yaparken sesli ve görüntülü konuşma da yeni eklenen özellikler arasında. Bu özellikleri ile bizi kendine çeken Whatsapp hakkında konuşacağız bugün. Gelin hep birlikte gün içinde Sık kullanılan Whatsapp fonksiyonları na göz atalım ve sizin de bu faydalı fonksiyonları kullanabilmenizi sağlayalım.

Whatsapp kişi engelleme – Whatsapp’ta kişi nasıl engellenir?

Whatsapp uzakları yakın yapıyor fakat iletişime sağladığı bu yarar bazen zarara da dönüşebiliyor ve istenmeyen iletişimleri kurmamıza neden oluyor. Bu gibi durumların önüne geçme yolu ise bizi rahatsız eden kişiyi Whatsapp’ımızdan engellemekten geçiyor. Oldukça basit olan bu işlem sayesinde istenmeyen iletişimlerden de kaçınmış oluyoruz. Telefonunuzda Whatsapp üzerinden bir kişiyi engellemek aslında oldukça kolay. Gelin Whatsapp kişi engelleme nasıl yapılır ayrıntılı olarak bakalım.

İlk olarak Whatsapp’ı açın. Ardından menü tuşunuza basarak Ayarlar sekmesine giriş yapın. Hesap bölümüne girip ardından Gizlilik sekmesine girin. Karşınıza çıkacak olan Engellenen Kişiler butonuna tıklayın. Sağ üst köşede görebileceğiniz “ekle” butonuna basarak engellemek istediğiniz kişiyi seçebilir ve engelleyebilirsiniz. Aynı şekilde engellemek istediğiniz kişiyle olan konuşma ekranınızdan da menü tuşuna basarak ardından “diğer” butonuna basarak kişiyi engelleyebilirsiniz.

Whatsapp’ı bilgisayardan kullanmak – Web Whatsapp kullanımı

Whatsapp eskiden sadece telefonlarımızdaydı. O haliyle bile tüm işlerimizi rahatlıkla gördüğümüz Whatsapp artık bilgisayarlarımız üzerinden de erişilebilir hale geldi. Whatsapp’ı bilgisayardan kullanmak konusunda ilk yöntemimiz olan Web Whatsapp’ın nasıl kullanıldığına bakalım.

İlk olarak tarayıcınız üzerinden Web Whatsapp sitesine girin. Ardından sizden istenen kodu, telefonunuzdan Whatsapp’a girip menü tuşuna basarak Web Whatsapp sekmesinden okutun. Bu sayede bilgisayardan sizden başka kimse Whatsapp’ınıza erişemeyecektir. Bu şekilde Whatsapp’ı bilgisayardan kullanabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise bilgisayarınızdaki Windows Store’dan bilgisayarınıza Whatsapp uygulamasını indirmek. Bu uygulama ile de aynı Web Whatsapp’ta olduğu gibi Whatsapp’ı bilgisayarda kullanabilirsiniz.

Whatsapp Bilgisayara Aktarma – Whatsapp Yedekleme nasıl yapılır?

Whatsapp hayatımızın her anına girdi ve pek çok anılar da birikmeye başladı. Bu anıların kaybolmasından kaçınmanın tek yolu ise bu anıları yedeklemek. Yazışmalarınızı yedeklemek ise düşündüğünden çok daha kolay. İlk olarak telefonunuzdan Whatsapp’a girin ve Menü tuşu ile ayarlar sekmesine girin. ”Sohbetler” bölümünden sohbet yedeği sekmesine tıklayın. Bu bölümden yazışmalarınızı yedekleyebilirsiniz.

Google Drive’a yedeklemek bana yetmez ben fotoğrafları, videoları ve ses kayıtlarını bilgisayarıma kaydetmek istiyorum derseniz de yapmanız gereken telefonunuzu bilgisayarınıza kablo yardımı ile bağlamak. Ardından telefon klasörlerinize bilgisayarınız ile girin ve Whatsapp klasörünü masaüstüne kopyalayın. İşlem bu kadar basit.