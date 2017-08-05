WordPress İçin En Uygun Hosting Firması Hangisi?

Hosting, sitemizin temelini oluşturur. Sitemizdeki dosyalarımız hosting dediğimiz yerde barınır. Tıpkı bilgisayarımız gibidir lakin daha güçlüdür ve her zaman açıktır. Bu sebeple bu makinalara sunucu adı verilir ve bu sunucular şirketler tarafından kullanıcılara kiralanır. Domain de aynı şekilde kiraya verilir. Sunucuların kendi bünyesinde işletim sistemi bulunur Windows, Linux gibi. İşletim sistemi kullanmış olduğunuz kod mimarisi ile uyumlu olmalıdır. WordPress, Linux işletim sistemiyle tam uyumludur. Bu sebeple kafa karışıklığı olmaması için hosting şirketleri de kullanıcılara kolaylık olsun diye WordPress hosting paketlerini çıkarmışlardır. WordPress ile tam uyumlu olmakla beraber, tek tık kurulum yapabilme özellikleri de vardır. Bu paketler tamamen WordPress kullanıcısının istekleri doğrultusunda ayarlanmıştır.

Hosting tercihinde sunucuların yeri de önemlidir, eğer hedef kitleniz Türkiye ise tercih edeceğiniz firma da Türkiye lokasyonlu olmalıdır. Bu web sitenizin açılış hızlarını doğrudan etkiler. Siteye giren kullanıcı aslında sizin sunuculardaki dosyalarınıza girmiş olmaktadır. Şimdi dilerseniz Türkiye üzerinde kaliteli hizmet veren hosting firmalarını sıralayalım. Tüm bu firmalar WordPress ile tam uyumlu hizmetlere sahiptir.

Turhost

İçlerinde en popüler olanı Turhost diyebiliriz. Türkiye’de ki WordPress kullanıcılarının büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen firma, teknik destek ve altyapı olarak diğerlerine nazaran oldukça başarılı. Destek ekibi tarafından da beğenilen Turhost, hosting alanlara ücretsiz domain vermekte. Domain sahiplerine ise ücretsiz transfer vermekte. WordPress hosting konusunda her kullanıcıya yönelik paketleri bulunan firma sunucularını İstanbul veri merkezinde bulunuyor. Ayrıca Tier 3 veri merkezi sertifikasına da sahip.

Veridyen

Sektörde yeni olan firmanın server altyapısı Denizli de bulunmakta. 1-2 yıllık hosting alımlarında ücretsiz domain veya transfer sunan firma, güvenilir destek ekibiyle bir WordPress sitesi için bulabileceğiniz en iyi firmalardan birisi. Güçlü altyapısıyla, sektörde yeni olsa da sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Ayrıca hosting, sunucu, alan adı ve lisans gibi hizmetleri tek noktadan yönetmenize olanak tanıyan kullanıcı dostu yönetici paneli de mevcuttur.

Alastyr

WordPress kullanıcılarına yönelik özenle çalışan firma, her kesime yönelik birbirinden farklı paketlerle karşılıyor bizi. Tek tık WordPress kurulum seçenekleriyle gelen firma, Ulti ve Mega paketleri alanlara ücretsiz alan adı da vermekte. Alastyr diğer firmalardan ayrılan en önemli noktası WordPress kullanıcılarına yönelik yapmış olduğu çalışmalar. Başlangıç hosting paketleri yıllık 25 Liradan başlamakta ve ilk defa site kuracaklar için oldukça uygun bir paket olduğunu da belirtmeden edemeyeceğim.

Radore