2016 yılında en çok satılan akıllı telefonlar

Teknoloji her geçen gün ciddi ölçüde gelişip, değişiyor. Buna ayak uydurmak ise her geçen yıl daha da zor bir hale geliyor. Teknoloji ile birlikte günlük olarak kullandığımız akıllı telefonlar da olduğundan çok akıllanıyorlar. Bu akıllı telefonlar her geçen yıl değişirken her geçen yılın çok değişen akıllı telefonları da aynı şekilde değişiyor ve gerek uygun fiyatlı gerekse pahalı pek çok ürün satış rekorları kırıyor. Geride bıraktığımız 2016 yılında da bu durum tabi ki de gerçekleşti diyebiliriz. En çok satan akıllı telefonlar 2016 ile geride bırakmış olduğumuz 2016 yılında en çok hangi telefonlar alındı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2017 yılında çıkan telefonlara nazaran daha ekonomik olan 2016 popüler akıllı telefonlarını alabilirsiniz.

Samsung Galaxy J7

En çok satan akıllı telefonlar 2016 listemizde başı Samsung’un Galaxy J7’si alıyor. J serisi ile ekonomik telefonlar piyasasına damgayı vuran Samsung, 2016 yılında yine en çok tercih edilen modelleri yarattı diyebiliriz. Samsung Galaxy J7, özellikleri ile de telefon piyasasına damga vurdu. Öncelikle Samsung Galaxy J7’nin uygun fiyatlı oluşunun sırrını açıklayalım. Samsung Galaxy j7 plastikten üretilen kasası sayesinde bu denli uygun fiyatlı. Uygun fiyatının yanında ise Super AMOLED HD ekran, 13 MP arka kamera, 5 MP ön kameraya sahip. Samsung’un orta seviye işlemcisi olan Exynos 7580 işlemcisi ve T720MP2 GPU kullanılmış. 1.5 GB RAM’e sahip olan J7, 3000 mAh pili ile gün boyu yanınızda olacak ve sizi yarı yolda bırakmayacak.

Turkcell T60

Turkcell, telefon piyasasında bu yıl oldukça atağa geçti demek mümkün. Çıkardığı T60 modeli ile Samsung Galaxy J7’ye benzer özellikler ile oldukça yüksek satış yaptı diyebiliriz. Turkcell’in son amiral gemisi T60, 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. HD ekranı ile en ufak ayrıntıyı bile görebilirken, Qualcomm tarafından üretilen ve orta sınıf işlemciler arasında en iyisi olan Snapdragon 615 işlemci kullanılmış. 8 çekirdekli olan işlemcinin 4 çekirdeği tam 1.7 GHz hız ile çalışmaya devam ederken geri kalan 4 işlemci de 1 GHz hızında çalışmakta. 2400 mAh kapasitedeki pili değiştirilebilir olduğunu söyledikten sonra, 4G bağlantısının bulunduğunu da eklemek gerek.

Samsung Galaxy Note 5

Samsung’un tartışılmaz serisi Galaxy Note serisinin 2016 yılında en çok telefonu olan model Note 5. Galaxy Note 5, özellikleri ile kendini sevdiren bir telefon diyebiliriz. Note serisinin kötü bir telefon olamayacağını da bildiğimiz gibi yine de özelliklerini sunalım istedik. Öncelikle 16 MP olan kameradan bahsedelim… OIS destekli olan 16 MP arka kamerası tamı tamına f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Mükemmel fotoğraflar çekebileceğiniz 16 MP arka kamera ve 5 MP ön kamerası ile Note 5 kamera konusunda iddialı. Yoğun dayanıklı 7000 serisi alüminyum ve Gorilla Glass 4 ile taş gibi sağlam Note 5, dayanıklılığının yanında oldukça karizmatik bir görünüşe de sahip. Samsung Galaxy Note 5 ARM Cortex A57 ve ARM Cortex A53 birleşimi olan 8 çekirdekli işlemcisi ile yüksek performans sunmaktan da geri kalmıyor. 4 GB RAM ise yorum yapmaya bile gerek kalmayacak bir özellik sunuyor. Samsung Galaxy Note 5, 5.7 inçlik Quad HD Super Amoled ekrana sahip…

Apple iPhone 6S

Yıllardır devam eden iPhone furyasının 2016 yılında en çok satılan modeli Apple iPhone 6S oldu. Satılmaya başlandığı ilk andan itibaren büyük ses getiren Apple iPhone 6S, tabiri yerindeyse ekmek peynir gibi satıldı.

Vestel Venüs V3 5010

Vestel son yıllarda yaptığı ataklar ile kendinden oldukça söz ettiriyor ve söz ettirmekle de kalmayıp ilginç satış rekorları kırıyor. Uygun fiyatlı güzel seçenekler sunan Vestel akıllı telefonları ile oldukça ünlü oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz yılda oldukça yüksek satış rakamları yakalayan Vestel Venüs V3 5010 modeli özellikleriyle pek çok kişiyi şaşkına çevirmişti. 400 liralık fiyatına nazaran 8 MP kamerası, akıcı kullanımının olması, 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdek içeren Qualcomm Snapdragon 212 işlemcisi ile kullanıcılar tarafından oldukça tercih edildi. En çok satan akıllı telefonlar 2016 listemize özellikle fiyatıyla çok satarak giren Vestel, her geçen gün biraz daha gelişmeye devam ediyor.

Sony Xperia Z5 Premium

En çok satan akıllı telefonlar 2016 listemizi Sony Xperia Z5 Premium ile bitiriyoruz. Yıla özellikle kamerası sayesinde damga vuran Sony Xperia Z5 Premium, Sony’nın tartışmasız güzellikteki kameralarının devamı niteliğinde. Üstelik bu sefer sadece kamera güzelliği değil ekran güzelliği ile de gönülleri fethetti Sony Xperia Z5 Premium. Sahip olduğu 4K ekran ile teknolojinin son halkasında olan Sony, 21 MP kamera ile de lider olma özelliğini taşıyor. 4K videolar çekebileceğiniz kamerası, optik zoom imkanı gibi pek çok özelliği yanında üstün performansı ile Sony, akıllı telefon deneyimini çok daha farklı alanlara taşıyor ve size sunduğu fotoğraf makinesi kalitesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.