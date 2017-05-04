Google adsense ile para kazanmak (2017)

Google Adsense nedir?

Adsense (Google Adsense) Google'un politikalarına uygun websitelerinde kişi yada kuruluşların Google reklamlarını yayınlayıp para kazanabildiği bir platformdur. Google, reklamları yayınlanan sitelerde hem tıklama başına hemde yüksek orandaki görüntülenen reklamlara ödeme yapar.

Google Adsense ile para kazanmak

Google Adsense ile para kazanmaya başlamak için öncelikle Google politikalarına uygun bir websitesine sahip olmalısınız, eğer hala bu kriterlerde bir websitesine sahip değilseniz, yada daha birçok Adsense başvurusu yapmanıza karşın Adsense onayı alamadıysanız, birde size sunacağımız yöntemleri deneyin.

Bir Adsense Hesabı Açmak

Google ile para kazanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken bir Adsense hesabı açmalısınız. Bu hesap ile Google'ın aracı firmalarla yapmış olduğu geniş reklam ağlarına doğrudan bağlanarak web sitesinizin içeriğine uygun sitenizde reklamlar yayınlayarak çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Sitenizde yayınlanan içerikle alakalı reklamlar her zaman kullanıcıların ilgisini çekmeye yönelik olacaktır.

Özgün içerikli kaliteli bir websitesi sahibi olduğunu düşünüyorsanız ve 18 yaşın üzerindeyseniz Gmail hesabınız ile www.google.com/adsense linkinden Adsense 'e kayıt olabilirsiniz.

Google' ın başvurunuzu inceleyip onaylaması için, websiteniz üzerinde ''Hakkında'' (bu bölümde sitenizin kuruluş amacı, kullanıcılar faydaları, işleyişi hakkında kısa bir bilgi içermeli) ve ''İletişim Formu'' bölümü veya e-posta adresiniz bulunmalıdır. Ayrıca birde ''Gizlilik Politikası'' beyanınız da olmalıdır, Yani sitenizi ziyaret eden kullanıcılara ait verileri nasıl elde edip kullandığınızı beyan ediyor olmalısınız. Son olarak GeneratePrivacyPolicy.com adresini kullanarak ücretsiz bir yöntemle siteniz hakkında genel olarak bahsetmelisiniz ve ziyaretçilerin sitenizle nasıl bağlantı kurduğuna dair bir beyan sunmalısınız.

Google Adsense 'in kullanım koşullarını kabul ettiğinizden itibaren; sitenizdeki reklamlara tıklamayacağınızı, bir başkasınında sitenizdeki reklamlara tıklamaları yönünde teşvikte bulunmayacağınızı, telif hakkıyla korunan sitelere ve yetişkinlere özel reklam vermeyeceğiniz, bu şartları ihlali sonrası hesabınızı kapatılabileceğini ve halihazırda ödenmemiş ücretlere de el konulabileceğini kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Ayrıca sitenizin Özgün, Orjinal, Kaliteli bir içeriğe sahip olması, farklı diğer sitelerden kopyalanmış yazılar ve linklerden ibaret olmaması çok önemlidir.

Sitenize Reklamların Yerleşimi

Şimdi geldik işin heyecanlı kısımlarından birine, eminim sabırsızlıkla bu anı bekliyorsunuz. Adsense kaydından sonra yapılan ilk kontrol sonrası, www.google.com/adsense adresinden hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz; Bu bölümde üst kısımda hesabınızın hala değerlendirilme aşamasında olduğunun ibaresini göreceksiniz. Adsense panelinde size sunulan ''reklam kodlarını'' sitenizin içeriğinin bulunduğu uygun bölümlere yerleştirdiğinizde Google sitenizin arka planına uyumlu boş reklamlara üretecektir ve Google'ın bu sayfaları ziyaret ettiğine dair bir bildirim bulunacaktır. Boş reklamların gerçek reklamlara dönüşmesi ve para kazandıran reklamlara çevrilmesi yani Google' ın başvurunuzu onaylaması 2-3 gün sürecektir.