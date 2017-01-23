Drone nedir? Drone Kullanımı ve Drone Kullanım Alanları

Geçtiğimiz yılın, belkide en popüler "oyuncak"larından olmaya aday olan elektronik aletlerinden birisi şüphesiz dronelardı. Tabii bizim bahsettiğimiz dronelar kişisel kullanıma açık olan, hobi amaçlı kullanılan ve askeri dronelardan çok çok daha küçük boyutta olan dronelar. Askeri alanda kullanılan devasa dronelar hakkında değil. Fakat bizim bahsettiğimiz droneların da adı geçtiğimiz yıl daha çok askeriyeyle anılmaktaydı. Kaderin bir cilvesi mi yoksa droneların niteliği mi? Bu da başka bir yazının sorusu olsun.

Bilgi toplama, arama kurtarma ve silah konularında ordunun çok ilgisini çekmişti. Askeriye dışında hava durumlarını gözlemlemede ve fotoğrafçılık alanında da oldukça ilgi görmüştü. Yurtdışında oldukça sevilen ve ilgi gören drone fenomeni , ülkemizde de yavaş yavaş görmesi gereken ilgiyi görmeye başlıyor. Tabii bu ilgi yurtdışındaki ilgiyle kıyaslanacak boyutta değil. Henüz. Fakat haber bültenlerinde veya YouTube'da paylaşılan videolar da henüz ilk günlerinde olduğumuz 2017'nin dronelar için pek de yoğun geçeceğini doğrular nitelikte. Peki geçtiğimiz yılda ve şu günlerde adını çok sık duyduğumuz "drone" nedir ? Bu yazıda bu sorunun cevabıyla beraber belki de merak ettiğiniz bazı soruların cevabını bulabilirsiniz. Fakat öncelikle droneun ne olduğunu bilmemiz gerek.

Drone Nedir ?

Drone , teknik olarak insansız bir hava aracıdır. Droneu başka bir şekilde tanımlayacak olursak , uçan robot demek sanırım pek de yanlış olmaz.

Dronelar uzaktan kumanda ile veya yazılımlar sayesinde oto kontrollü bir şekilde daha önce planlanan bir rota üzerinde uçabilen uçan robotlardır. Tabii bunun için GPS'nin ve bir takım sensörlerin yardımına ihtiyaç duymakta.

Droneun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığından da kısaca konuştuğumuza göre artık droneun kullanım alanlarından ve en iyi droneların birkaçından bahsetmeye başlayabiliriz. Fakat başlamadan önce birkaç sorunun cevabını öğrenmek işinize yarayabilir.

Drone Ne Kadar Yükseğe Çıkabilir?

Sorunun cevabının aslında basit bir cevabı var : Droneuna göre değişir. Fakat çoğu dronelar 100-120 metre yüksekliğe kadar, iyi bir havada olmak koşuluyla, çıkabilir.

Drone 'u Nerede Uçuramam?

Bazı insanlar sizin bu hobinizden hoşlanmayabilir. O yüzden özel mülklerin yakınında ve insanların yoğun olduğu yerlerde uçurduğunuz dronelar bazı özel haklara aykırı davranabilir.

Havaalanlarının, okulların ve stadyumların, hapishanelerin, istasyonların yanında da bu hobinizden mahrum kalacaksınız. Ağaçların, binaların, arabaların az olduğu yerlerde hobinizi icra etmeniz sizin ve insanların yararına olacaktır.

Bazı Günler Drone Uçurmak İçin Pek De Uygun Değil

Yeni aldığınız ve açmak için heyecanlandığınız droneunuzun parçalarını sonunda birleştirdiniz. Fakat bir probleminiz var. Hava dronelar için ideal değil? Eğer pek de umrumda değil diyorsanız hobinize veda etmeniz çok yakın.

Dronelarınızı sakin( rüzgarın az estiği) ve temiz bir havada uçurmalısınız. Dronelar çok hafif ve en ufak bir dengesizliğe karşı dayanıksız olarak tasarlandı. Bu yüzden droneunuzu uçurmaya başlamadan önce dışarıdaki havayı kontrol etmekte fayda var.

Peki, bu soruların da cevabını verdiğimize göre droneların birkaç kullanım alanlarından bahsedebiliriz. Tabii ki birçok kullanım alanı bulunmakta. Fakat biz, daha çok öne çıkan kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Ki bunlar: Fotoğrafçılık, film ve video çekimi ve tabii ki hobi. Sadece bu kadar mı diye düşünebilirsiniz fakat bu 3 ana başlığın dal sayısı çok fazla.

Şahsi droneunuzla hobiniz veya geçim kaynağınız olan fotoğrafçılık için profesyonel fotoğraflar çekmek hiç de zor değil. Eğer bir çiftçiyseniz ekinlerinizi çok kısa bir zaman içinde kontrol edebilirsiniz. Emlakçı iseniz, satışını yapmakta olduğunuz evlerin fotoğraflarını droneunuzla profesyonel bir şekilde çekebilirsiniz.

Bir youtube kanalınız varsa veya yoksa, kendi kanalınız veya başka kanallar için profesyonel video çekimi ve doğada yakaladığınız eşsiz anları ölümsüzleştirmek için şahsi droneunuzu kullanabilirsiniz.

Tabii ki bahsetmediğimiz ve aklımıza gelmeyen kullanım alanı bulunan droneunuzu nerede ve nasıl kullanacağınız biraz da sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu yolları keşfetmek de hobinize olan bağlılığınızı ve sevginizi artıracaktır.

Yazıyı, günümüzün en iyi ve en gelişmiş dronelarından biri olan DJI Phantom 4'ten bahsederek bitirelim.

DJI Phantom 4 PRO

Şu günlerde piyasada yüzlerce kameralı dronelar satılıyor fakat DJI Phantom 4 PRO içlerinden en yenilikçi olanı. Çok hızlı uçabiliyor. Ve sizi yarı yolda bırakmayacak türden bir drone. HD kalitede canlı yayın yapımı, neredeyse her dronedan daha kaliteli. Kuruluşu ve kullanımı oldukça kolay.

Phantom 4'ün ana özelliklerinden birisi ise 3D kamerası ve yeni yazılımı. Bunlarla birlikte uçarken manevra yapmak ve cisimlerden kaçmak daha kolay.

Son zamanlarda DJI müşteri desteklerini geliştirdi. Hatta artık dronelarınız için hasar koruma planları, DJI sigortası, bile var. Bu sigortayla birlikte eğer Phantom 3, Phantom 4 veya Inspire 2 sahibiyseniz droneunuzu DJI'ya gönderebilirsiniz. Kaza sizin hatanız olsa bile ücretsiz bir şekilde droneunuzu tamir ettirebilirsiniz.

Phantom 4'ün En Önemli Özellikleri

- 4K Video

- HD Video Yayını

- Kaliteli Mobil Uygulaması

- Uzatılmış Batarya Ömrü (22-30 dakika)

- 3D Kamera İle Daha Güvenli Uçuş İmkanı

- Ücretsiz Uçuş Simülatör Uygulaması

$1,499 fiyatı ile satışta olan Phantom 4, drone tecrübenizin diğerlerinden çok farklı olmasını sağlayacak. Böyle inanılmaz teknolojilere sahip bir ürün için fiyatı aslında çok uygun diyebiliriz.