Fotoğraflardaki Meta Bilgileri Silin

Teknolojinin sürekli olarak gelişmesi beraberinde artık her türlü fonksiyonlara daha da yeni özellikler ekleniyor ve bu özellikler de bazı durumlarda son derece önemli kolaylıkla sağlayabilmekteler. Ancak her ne kadar bizlere önemli ölçülerde kolaylıklar sağlıyor olsalar da yine bazı durumlarda bizlere oldukça önemli zararlar verebiliyorlar. Yine bu özelliklerden birine değinecek olursak bu güne kadar genel olarak fotoğraf makinelerinde olan bir çeşit özellik yine artık telefonlara bulaşmış durumdadır. Bu fonksiyon da meta veri fonksiyonudur. Çektiğiniz görsellere eklenmekte olan bazı meta veriler beraberinde insanlar fotoğraflarınızı bazı programlar ile incelemeye alıyorlar ve o görsellerin o an hangi noktada, hangi makine ile hangi efekt ile çekildiğini elde edebiliyoruz.

Fotoğraf Koordinatları

Yani bir nevi fotoğrafı hangi noktada çekerseniz çekin o bölgenin adı fotoğraf içine koordinatlar şeklinde ekleniyor. Bunun gibi gereğinden fazla olan GPS bilgilerini silmeniz sizlerin gizliliği için önemlidir. Bu gibi önemli olan GPS meta verileri barındıran görselleri web sitelerine yüklemeden önce mutlaka silmelisiniz. Yükledikten sonra web sitedeki meta verileri silemezsiniz. Fakat fotoğürafı kaldırabilirsiniz. Normal şartlar altında akıllı cihazlar üstünden fotoğraf çektiğiniz zaman sizlere konum bilgileri eklensin mi gibisinden bir soru soruyor fakat birçok kullanıcı bu soruyu çok da önemsemeden onaylıyorlar. Aslında verileri bir bakıma bizler ekliyoruz.

Fotoğraflardaki Verileri Silme

Fotoğraflardaki verileri silebilmek için yine birkaç önemli işlem yapabilirsiniz. Meta verilerin silinme şekillerine gelecek olursak fotoğraf sağ tuş tıklıyorsunuz ve ayrıntılar sekmesine geçiyorsunuz. En alt bölgede “Kişisel Verileri Kaldır” butonuna tıklayabilirsiniz. Yine bundan sonra tamam butonuna basarak fotoğraflardaki verilerin silindiğinden emin olabilirsiniz. Yine “Exif Sürümü” verisini de silerek fotoğrafın çekim fonksiyonlarını, hangi makine ile çekildiğine dair bazı bilgileri ortadan kaldırabilirsiniz. Fakat bu veriler bazen sağlıklı bir biçimde kaldırılamayabilir. Bu yüzden exif verileri tam olarak kaldırabilen özel yazılımlar vardır. Bu yazılımları kullanarak bu verileri tamamen kaldırabilirsiniz. Bu yazılımlardan birine örnek verecek olursak “Exif Remover” gibi bir yazılım işinizi görecektir.