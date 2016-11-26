En İyi Akıllı Telefonlar 2016

Akıllı telefon firmaları her zaman birbirlerinin önüne geçmek, farkındalık yaratmak ve tercih edilme sebeplerini dahada arttırmak için yoğun mesai harcıyorlar. Özellikle orta ve gelişmiş segmentlere yönelik yapılan çalışmalar sonucunu ne kadar olumlu yansıtıyorsa firmalar o kadar gelişim gösteriyorlar. Küçük büyük demeden birçok firmanın yarışta olduğu bu piyasada en çok tercih edilen telefonlar hangileri?

En çok tercih edilen telefonlar adlı yazımızı sizlere sunarak 2016 senesine damga vuran cihazları yorumluyoruz. Firmalar bu sezon bomba gibiydi! İşte firmaları ayırt etmeksizin en iyi, en çok tercih edilen telefon listemiz!

iPhone 7 :

Akıllı telefon piyasasının devlerinden olan Apple firmasının klasik tarzını hepimiz biliyoruz. Rekabetin kızışmasıyla kullanıcıların daha büyük ekran boyutlu telefonlara yönelmesinin farkına varan Apple, iPhone cihazları için son birkaç modeldir ekran boyutunda büyümeye gidiyor. İphone 7 uzun süredir beklenen, 2016'da en çok tercih edilen telefonlardan!

Senelerdir kendini kanıtlamış olmanın verdiği güven ve beğeniyle çıkardığı her telefonun ilgi odağı olmasını sağlayan Apple bu geleneğini devam ettirmekte. Peki iPhone 7 bu kadar beklenmeye değdi mi? İşte tüm özellikleri iPhone 7!

iPhone 7, 4.7 inç ekran boyutunda 138 gram ağırlığında herzaman ki iPhone nazikliğinde ve sadeliğinde. Apple kalitesini her daim yaşayacağınız cihazda ekran çözünürlüğü 750x1334, piksel yoğunluğu 326 PPI seviyesinde. IPS LCD ekran teknolojisiyle zamanınız canlı renklerle geçecek.

iPhone cihazları diğer akıllı telefon cihazlarından ayıran en büyük özelliklerden biri olan işletim sisteminin iOS oluşu devam ettiriliyor. iPhone 7'de de iOS 10 kullanılmakta. iOS kalitesini tartışmaya bile gerek yokken iOS 10 gibi son modelini kullanmak gayet keyifli.

Kamera seviyesini belirli bir seviyenin üzerine çıkartması beklenen Apple bu hamleyi de başarıyla yerine getirmiş durumda. Cihazda 12 mp arka ve 7 mp ön kamera bulunmakta. Kameraların mp oranından çok kalitesini dahada iyileştiren firma cihazda hakkını veriyor. Kameralar çift tonlu Quad Led Flash ile desteklenmiş durumda. iPhone 7'nin donanımsal özelliklerini inceleyecek olursak cihaz Quad-core 2.34 GHz ana işlemcisiyle piyasaya sunuluyor. Quad-core 2.34 GHz işlemci 4 çekirdek Apple A10 Fusion yonga setiyle uyumlu hale gelerek Apple kalitesini iOS 10'la yaşamanızı sağlıyor. 2 gb RAM desteğinin yanında 128 gb dahili depolama alanı bulunmakta. Arttırma imkanı bulunmuyor.

Cihazın farklı ve yeni özelliklerine şöylece baktığımızda gözümüze çarpan detaylardan bir tanesi kulaklık çıkışlarının eskisi gibi yuvarlak şekilde olmayıp şarj bölümüyle aynı yerde olması. Kısaca cihaz şarjını ve kulaklık noktasını aynı yerden sağlıyorsunuz. Yuvarlak kulaklık çıkışları içinde çözüm üreten Apple firması iPhone 7 cihazlarının kutusunda onları kullanabileceğiniz aparatlar sunuyor. Diğer hamle ise Apple iPhone 7 cihazının suya dayanıklı olmasını sağlamak için yoğun çaba göstermiş durumda. Dayanıklılık seviyesi her zaman iyi olan Apple cihazların kalitesi şimdi daha üst seviyede!

LG G5 :

LG'nin son model 2016 piyasasına damga vuran telefonu modüler akıllı telefon LG G5 !

Klasik LG tasarımının kalitesini sürekli arttıran, geliştiren ve yenileyen firma telefon piyasasına damga vurmak için iyi hazırlanan bir telefonu piyasaya sundu. Çift kamera özelliği, şık tasarım, ilk defa görücüye çıkan modüler telefon özelliği ve birçok özellik. İşte LG G5'ten detaylar.

5.3 inç ekran boyutu 1440x2560 (QHD) çözünürlüğünde ve 554 PPI piksel yoğunluğunda. IPS LCD ekran teknolojisiyle üretilen LG G5'in ekran dayanıklılığı Corning Gorilla Glass 4 ile sağlanmakta. Gorning Gorilla Glass 4 ekran dayanıklılığı konusunda şuanlık akıllı telefonlarda kullanılan son model koruyucu olup çizilmeye, kırılmaya, çatlamaya dayanıklı yapıdadır.

Dual-core 2.15 GHz Kryo Ana işlemcisi 4 çekirdek Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 ile desteklenerek piyasadaki rekabette ipi göğüsleyecek kaliteye çıkarılmış. LPDDR4 tipinde 4 GB RAM ile satışa sunulan LG G5, 32 GB dahili depolama alanına sahip. Hafıza kartı desteğiyle bu dahili depolama alanını 2 TB'ye kadar yükseltebilirsiniz. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. İşletim sistemi Android olan cihaz son güncellemelerle gelirken kullanıcı arayüzü olarak LG firmasının kendi yazılımı olan LG UX arayüzü kullanılmakta. Bu sayede yenilikler olarak diğer Android firmalarından ayrıcalıklı olabiliyorsunuz.

LG G5 tanıtılırken sadece bir telefon olarak tanıtılmadı. Yanında modüler eklentileri ve birçok aparatı ile tanıtılan G5 bu tanıtımının ve yeniliklerinin karşılığını çok daha fazla talep ile alıyor. Modüler sistemden bahsedecek olursak cihazın alt kısmında çıkabilen modüler kısım bulunmakta. Bu modüler cihazın pilini kapsamakta. 2800 mAh kapasitedeki bataryayı kolaylıkla modüler şekilde çıkarabiliyoruz. Peki modüler sistem ne işimize yarayacak? İsterseniz yanınızda yedek modüler batarya taşıyabilirsiniz, telefonunuzun şarjı bittiğinde yedek modüler bataryayı takarak telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. LG Cam Plus modüleri de örnek verebileceğimiz modülerden. LG Cam Plus'ı LG G5 cihazınıza ekleyerek cihazınızın hem kamera seviyesini arttırabilir hemde bataryanızı 1200 mAh daha arttırarak 4000 mAh seviyesinde kullanabilirsiniz. Bu sayede cihazınızın daha kaliteli bir fotoğraf makinesine dönüşebilir. LG 360 VR ise bir aparat olarak karşımıza çıkıyor. LG 360 VR sanal gözlük olup gerekli bağlantıları yaparak telefonunuzdaki videoları çok daha gerçekci yaşayabilirsiniz. LG 360 Cam ise 360 derece çekim yapabilen bir kamera. LG'nin ürünü olan bu kamerayla 360 derece ortam çekimlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Modüler sistemi açıkladıktan sonra kameralara gelecek olursak cihazın iki adet arka kamerası bulunmakta. 16 Mp ve 8 Mp olan bu iki kamera Flaş Led ile desteklenmiş durumda. İki kamera sayesinde ekstra geniş açılarla ( 135 derece ile ) fotoğraflar çekebileceksiniz. Cihazın ön kısmında ise 8 Mp ön kamera bulunmakta. 8 Mp kaliteli ön kamerasıyla keyifli selfiler sizleri bekliyor. Bazıları için önemli olan bir detay ise cihazda Led Bildirim Işığı bulunmakta.

Cihazın altın, gümüş, gri ve pembe renk seçenekleri bulunmakta.

Samsung Galaxy S7 Edge :

Lider telefon üreticilerinden olan Samsung'un Samsung Galaxy S7'i daha geliştirerek ve farklılaştırarak piyasaya sunduğu Samsung Galaxy S7 Edge, 2016'nın en dikkat çeken telefonlarından! Ekran tasarımı, çerçevesi ve ilginç detaylarıyla sizlerinde dikkatini çekmeyi başaracaktır.

Telefonun ilk farkedilen ve farkındalık yaratan özelliği kavisli ekran özelliği. Ekranın çift tarafından kavisli olması telefonu masaya koyduğunuzda herkesin hayranla bakmasını sağlıyor! 5.5 inç ekran boyutu Samsung'un son modellerinde sabit tutulmaya çalışılan boyutta. 5.5 inç ekran boyutu 1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğünde ve 534 PPI piksel yoğunluklu Super AMOLED ekran teknolojisinde. Ekran dayanıklılığı için Corning Gorilla Glass 4 tercih edilerek çiziklere ve çatlamalara karşı daha dayanıklı hale gelmesi sağlanmış.

Samsung Galaxy S7 Edge 12 mp arka ve 5 mp ön kemaraya sahip. 12 Mp arka kamerada flash led desteği bulunmakta. Kameralarda Dual Pixel Kamera, Sesli komut,RAW Kayıt Yapabilme, Optik Görüntü Sabitleyici, Sony Exmor RS Sensör (IMX260) gibi özellikler bulunurken herşey daha iyi fotoğraflar elde edebilmeniz için düşünülmüş. Cihaz 2160p (Ultra HD) 4K video kayıt çözünürlüğü sunarak piyasadaki birçok telefonun üstünde yer alıyor. Bazı kullancıılar için vazgeçilmez olan Led Bildirim Işığı'da telefonda yer alıyor.

İşletim sistemi Android olan Samsung Galaxy S7 Edge, Quad-core 2.3 GHz Exynos M1 model ana işlemciye sahip. Ana işlemciye ek olarak 8 çekirdek Samsung Exynos 8 Octa 8890 monte edilmiş durumda. 4 GB Ram ve 32 GB Dahili Depolama Alanı ile telefonu hem tasarım hemde donanım olarak yaşayacaksınız. Cihazın dahili depolama alanı mikro kart desteği ile 200 GB'a kadar yükseltilebilmekte. Cihaz piyasaya 32 GB ve 64 GB seçenekleriyle sunulurken isterseniz 64 GB olanı da tercih edebilirsiniz.

Cihaz toza ve suya karşı dayanıklılık sağlarken son dönemlerin teknolojisi olan parmak izi okuyucu teknolojisi de cihazda yer almakta. Samsung Galaxy S7 Edge tam bana göre diyorsanız cihazın altın, gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerinin arasından tercih yapabilirsiniz.

Sony Xperia XZ :

Sony firması tasarımıyla, teknolojisiyle ve kalitesiyle akıllı telefon piyasasında kendisine her zaman en yukarılarda yer bulmuştur. Önemli olan tek seferlik orada yer alabilmek değil, kalıcı olabilmektir ilkesini yerine getiren Sony, çıkardığı Sony Xperia XZ cihazıyla da kalitesini konuşturuyor. Sony Xperia XZ adından söz ettirecek güzellikte ve kalitede bir cihaz.

5.2 inç ekran boyutu 1080x1920 Full HD çözünürlükte ve 424 PPI piksel yoğunluğunda. Renkleri canlı ve hissederek yaşamanız için ekran performansı yukarı seviyelerde tutulurken ekran IPS LCD teknolojisiyle üretilip, Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Sony Xperia XZ ekranı parmak izlerini engelleyici ekran kaplaması, çizilmeye dayanıklılık, eldiven uyumu, eğimli ekran teknolojisi gibi özellikleri de barındırmakta.

Quad-core 2.2 GHz Kryo Ana İşlemci ile karşınıza çıkan cihazda 4 çekirdek Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 ana işlemcisini destekliyor. 3 GB Ram desteğinin yanında 32 GB Dahili Depolama alanı bulunurken bu depolama alanını mikro sim desteği ile 2 TB'a kadar yükseltebilirsiniz. Bu rakam üst düzey bir depolama seviyesini sunuyor. Sony Xperia XZ piyasaya 2 farklı depolama alanı ile sunulurken isteğinize bağlı olarak 64 GB olanındanda yararlanabilirsiniz.

Cihaz 8.1 mm kalınlığında 161 Gram ağırlığında olarak akıllı telefon piyasası için ideal seviyede. Cihazın telefon kapağı metal malzemeyken Gümüş, Siyah ve Mavi olarak 3 farklı renk seçeneği sunuluyor.

Sony Xperia XZ'nin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de kameralarının seviyesi ve kalitesi. 23 Mp arka ve 13 mp ön kameraya sahip cihazın arka kamerası flash led ışıkla desteklenmişken kameraların birçok farklı özelliği yer almakta. Sony'in dikkat çeken kamera teknolojisi Üçlü Görüntü Algılama Teknolojisi, Temiz Görüntü Yakınlaştırma (5x Zoom), Sualtı Çekim, Sony G LensPanorama, Predictive Hybrid Auto-Focus, RGBC-IR Renk Sensörü, Sony Exmor RS Sensör gibi özellikleriyle sunuluyor. Cihaz 2160p (Ultra HD) 4K video kayıt özelliğine sahipken Görüntü Sabitleme, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) ve Video Kayıtta Fotoğraf Çekme özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

İşletim sistemi Android olan Sony Xperia XZ satışa sunulurken Android 6.0.1 (Marshmallow) ile karşımıza çıkıyor. Cihaz değişmeyen 2900 mAh seviyesinde bataryaya sahip. 2900 mAh seviyesi ile günü rahatlıkla tamamlayabilirken hızlı şarj özelliği ile telefonunuzun şarjını kısa sürede doldurabilirsiniz.

Cihazda Bildirim Led Işığı, Parmak İzi Okuyucu gibi özellikler bulunurken toza ve suya dayanıklılık konusunda üst seviyelerde olduğu kesin.