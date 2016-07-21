Teknoloji pazarında büyük bir dilime sahip olan Samsung, son günlerde Samsung Galaxy S7 isimli akıllı telefonu ile dikkatleri oldukça üzerine toplamış durumda. Bilindiği gibi Samsung isimli teknoloji devi firma, akıllı telefonlar konusunda kendini ispatlamış ve oldukça yüksek satış ve kullanım oranlarına imzasını atmıştır. Aslında Samsung un akıllı telefon pazarında liderliği oynamasının en büyük nedeni; sürekli olarak yapmış olduğu yeniliklerdir. Bu yeniliklere örnek vermek gerekirse; Hatırlanacağı üzere Samsung, son olarak katlanır ekranlı akıllı telefon projesini kullanıcıları ile paylaşmıştı.

Samsung un akıllı telefonlarında Android isimli işletim sistemini kullanması da satış oranlarını etkileyen önemli faktörler arasında. Ancak şüphesiz ki Samsung, satış başarısını her bütçeye uygun model yelpazesine borçlu. Samsung un akıllı telefon pazarında büyük rol oynadığından bahsetmiştik. Fakat halen pek çok kişi, Samsung Galaxy S7 Alınır mı? Sorusunu birbirine sormakta. Samsung Galaxy serisi ile yakaladığı başarıyı, hız kesmeden arttırmaya devam ediyor. Samsung Galaxy S7 Alınır mı? Sorusundan önce sizlere; Samsung Galaxy S7 özellikleri ve Samsung Galaxy S7 fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Samsung Galaxy S7 Özellikleri

İlk olarak Samsung Galaxy S7 özellikleri arasında, en dikkat çeken detayları sizler ile buluşturacağız! 5.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Samsung Galaxy S7, kullanıcılarına Super AMOLED ekran ile birlikte 1440x2560 çözünürlük sunuyor. Quad-core Exynos M1 ve Samsung Exynos 8 Octa 8890 isimli kartlardan hayat bulan Samsung Galaxy S7, sahip olduğu 4 GB değerindeki Ram sayesinde kullanıcılarına; 2.3 GHz değerinde performans değeri sunuyor. Yalnızca 152 gram ağırlığa sahip olan Samsung Galaxy S7, altın, beyaz, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile satışa sunulmakta.

5 ve 12 mp değerinde, ön ve arka kameralara sahip olan Samsung Galaxy S7, kullanıcılarına 4K çözünürlükte kayıt yapabilme imkanının yanında, pek çok özelliği de yanında sunuyor. 4.5 G teknolojisini de destekleyen Samsung Galaxy S7 akıllı telefon, 3000 mAh değerindeki bataryası sayesinde günlük kullanımı kolaylıkla sonlandırabiliyor.

Samsung Galaxy S7 Fiyatı

Samsung Galaxy S7 özellikleri hakkında bilgi sahibi olan pek çok kişi, merak ile Samsung Galaxy S7 fiyatı nı araştırmaya başlıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Samsung isimli teknoloji devi firma, fiyat konusunda kullanıcılarını üzmeyen firmalar arasında yerini çoktan ayırtmış durumda. Son günlerde akıllı telefon fiyatlarının astronomik düzeylere ulaşması, çoğu kişi de tedirginlik yaratsa da Samsung da böyle bir durum söz konusu olmadığını söylemek halen oldukça basit! Sizleri daha fazla merak içinde bırakmadan, Samsung Galaxy S7 fiyatı nı da açıklayalım! Samsung Galaxy S7 fiyatı; ülkemizde yalnızca, 2200 Türk Lirası.

Samsung Galaxy S7 Alınır mı?