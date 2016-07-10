En ucuz Samsung akıllı telefonlar başlığı altında; 500-1000 Türk Lirası aralığındaki, en iyi Samsung akıllı telefonlar ı bulabileceksiniz! Gelişen teknoloji ile birlikte üretim maliyetlerinin en aza indirgenmesi; bir miktar da olsa kullanıcıların yüzünü güldürmeye yetti. Ancak kullanıcıların aklı halen oldukça karışık! Fakat bu noktada Samsung isimli teknoloji devi firma, kullanıcıların imdadına yetişiyor. Bilindiği gibi Samsung isimli teknoloji devi firma, her bütçeye uygun, kaliteli teknolojik ürünleri ile kullanıcıların gönlünde taht kurmuş durumda. Bizde sizler için; en ucuz ve en iyi Samsung akıllı telefonlar ı araştırarak, bir liste haline dönüştürdük ve bu listeye; Samsung marka 500-1000 TL arası akıllı telefonlar ismini verdik.

Samsung Marka 500-1000 TL Arası Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy S4

Samsung marka 500-1000 TL arası akıllı telefonlar isimli tavsiye listemizde birinci sıraya yerleşen akıllı telefon; Samsung Galaxy S4 oluyor. 5.0 inç değerinde Super AMOLED teknolojiye sahip olan Samsung Galaxy S4, kullanıcılarına; Full HD çözünürlük sunuyor. Quad-core Krait 300 isimli işlemciden gücünü alan akıllı telefon, 2 GB değerindeki Ram sayesinde kullanıcılarına; 1.9 GHz performans değeri sunuyor. 2 ve 13 mp değerinde 2 adet kameraya sahip olan Samsung Galaxy S4 isimli akıllı telefon, kullanıcılarına 1080 p çözünürlükte kayıt imkanı sunuyor. 130 gram ağırlığa sahip olan Samsung Galaxy S4, 2600 mAh batarya gücü sayesinde; yaklaşık 320 saat bekleme süresi vaat edilebiliyor. Bunca özelliğe rağmen Samsung Galaxy S4, ülkemizde yalnızca 930 Türk Lirasından alıcı buluyor.

Samsung Galaxy J7

En ucuz Samsung akıllı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy J7, aynı zamanda en iyi samsung akıllı telefonlar arasında da yerini ayırtmış durumda. Samsung marka 500-1000 TL arası akıllı telefonlar isimli tavsiye listemize girmeye de hak kazanan Samsung Galaxy J7, kullanıcılarına 5.5 inç değerinde Super AMOLED, HD bir ekran sunuyor. Octa-core ARM Cortex-A53 ile can bulan akıllı telefon Samsung Galaxy J7, 1.5 GB değerindeki Ram sayesinde kullanıcılara; 1.5 GHz performans değeri vaat ediyor. 5 ve 13 mp değerinde kameralara da sahip olan Samsung Galaxy J7, ülkemizde yalnızca 900 Türk Lirasından alıcı buluyor.

Samsung Galaxy A3

4.7 inç değerinde, kısmen küçük olarak değerlendirilebilecek bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy A3, fiyatı ile göz doldurmaya devam ediyor ve bu sayede en ucuz Samsung akıllı telefonlar içerisine girmeyi de başarıyor. Quad-core ARM Cortex-A53 isimli, 4 çekirdeğe sahip olan işlemciden hayat bulan Samsung Galaxy A3, 1.5 GB değerindeki Ram sayesinde kullanıcılara 1.5 GHz performans değeri sunuyor. 5 ve 13 mp değerinde 2 adet kameraya da sahip olan Samsung Galaxy A3, 2300 mAh değerindeki bataryası sayesinde bir günü rahatlıkla sonlandırabiliyor. Bunca özelliğe rağmen Samsung Galaxy A3, ülkemizde yaklaşık 980 Türk Lirasından kullanıcılara ulaşıyor.

Samsung Galaxy J5

En iyi Samsung akıllı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy J5, fiyatı ile en ucuz Samsung telefonlar arasına girmeyi de başarıyor. Kullanıcılara 5.0 inç değerinde Super AMOLED teknolojili, HD ekran sunan Samsung Galaxy J5, sahip olduğu Quad-core ARM Cortex-A53 isimli 4 çekirdekten meydana gelen işlemci ve 1.5 GB değerindeki Ram sayesinde kullanıcılara; 1.2 GHz performans değeri sunuyor. 5 ve 13 mp değerinde 2 adet kameraya sahip olan Samsung Galaxy J5, sahip olduğu 2600 mAh değerindeki batarya sayesinde kullanımı sorunsuzlaştırıyor. 4.5 G teknolojisini destekleyen Samsung Galaxy J5, ülkemizde 740 Türk Lirasından satışa sunuluyor.