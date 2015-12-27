WhatsApp’da Bilmeniz Gereken Önemli Noktalar

Günümüz de birçok kullanıcı bazı uygulamalar kullanıyorlar. WhatsApp uygulaması da kesinlikle en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Ancak sadece WhatsApp uygulamasını açarak arkadaşlarınız ile mesajlaşarak bu uygulamayı tam anlamıyla kullanmış sayılmamaktasınız. Bu uygulamayı eminiz ki birçok birey özel olarak incelemişlerdir ancak her ne kadar iyi bir şekilde incelemiş de olsanız elbet gözünüzden kaçan birkaç püf nokta vardır. Bizler de siz değerli ziyaretçilerimize bu püf noktaları detaylı bir şekilde anlatacağız. WhatSapp uygulamasının en çok bilinen fonksiyonlarından birisi son görüldüğü vakit fonksiyonudur. Yine bu fonksiyon sayesinde birçok bireyin baş derde girebilmektedir. Sonucunda da istenmeyen bazı sürprizler ile karşılaşabilmekteler. Özellikle de belirtmek gerekirse sevgili çiftler ve gençler de bu satte çevrimiçiymiş ancak bana mesaj atmadı benzeri problemler yaşayabiliyorlar. Bu gibi bazı olumsuzlukları da ortadan kaldırabilmek için en son görülme fonksiyonunu ortadan kaldırmak önem arz etmektedir.

Son Görülmeyi Kaldırma

Whatsapp en son görülme zamanını ortadan kaldırma işlemi için de yine izlenilmesi gereken nokta şu şekilde belirtilmektedir; Whatsapp – Ayarlar – Hesap – Gizlilik – Son Görülme yine bu sekme altında olan Herkes – Kişilerim – Hiç Kimse tercihleri vardır. Bu tercihlerden eğer “Hiç Kimse” terxcihini seçerseniz hiç kimse sizi çevrimiçi olarak göremeyecektir ve yine en son giriş yapmış olduğunuz vakitte görülmeyecektir. Ancak bu durumun bir de dezavantajı vardır. Eğer siz son görülmenizi saklarsanız başkalarının da son görüldükleri vakitleri takip edemez ve göremezsiniz.

Durum ve Profil Gizliliği

Yine daha önceki adımda da bahsi geçen sekme içerisinde yer alana “Durum ve Profil Fotoğrafı Gizliliği” seçeneğini de yine “Kişilerim” şeklinde ayarladığınız zaman herkesin sizler ile ilgili bazı bilgilere, verilere kolay bir şekilde ulaşabilmelerinin önüne geçersiniz. WhatSapp konuşmalarınızı da 3.parti programlar ile rahatlıkla şifreleyebilirsiniz. Birçok birey telefonunuza girerek her defasında şifre ile giriş yapmak istemez. Sizlere de yine bu unsur da oldukça kolaylık sağlayan 3.parti ChatLock benzeri yazılımlar ile Whatsapp konuşmalarınızı rahatlıkla şifreleyebilirsiniz.