Ev İçin En Ucuz İnternet Paketleri

İnternet Paketleri

Günden güne gelişen teknoloji, hayatımıza birçok yeni cihazı dahil etti bile. Yeni cihazlardan günümüzde en popüler olanları ise; bilgisayarlar ve akıllı telefonlar. Bu teknolojik cihazlar, gün geçtikçe bizlere yeni tecrübeler yaşatmaya devam ediyor. Fakat bilindiği gibi günümüzdeki teknolojik cihazların, 2 adet dostu bulunmakta. Teknolojik cihazların dostları; hepimizin bildiği internet ve elektrik! Bilindiği gibi elektrik, teknolojik cihazların çalışması için internet ise; teknolojik cihazların adeta sosyal hayata bağlanabilmesi için gerekmektedir.

Günümüzde İnternet

İnternet, sosyal medyaya atılan bir adım olarak, günümüzde oldukça önemli bir yere sahip. Kullanıcılar, her an internete sahip olmak istedikleri için internet sağlayıcıları, kullanıcılara çeşitli tarifeler ile mobil internet paketleri de dahil pek çok internet paketini, aynı anda sunuyor. Fakat kullanıcılar, kendilerine sunulan onlarca tarife karşısında; adeta sudan çıkmış balığa dönüyorlar ve hangi tarifeyi seçecekleri konusunda, oldukça zor anlar yaşıyorlar. Bu noktaya gelindiğinde, kullanıcılar genellikle kullanım tercihlerine göre; en hızlı internet i, en ucuza almanın yollarını araştırıyor. Fakat birçok internet sağlayıcısı, adeta kullanıcıların gözünü boyuyor. Kullanıcıların gözünü boyama deyimini kullanıyoruz, çünkü vaat edilen internet hızları, adil kullanım kotası adı altında; birkaç gün içerisinde yerlere iniyor. Kullanıcıların bu durumdan oldukça şikayetçi olduğu, zaten biliniyor! İnternet sağlayıcıları ise; günden güne farklı içerikler ile kullanıcıları tekrar farklı tarife isimleriyle rahatsız ediyor! Taahhüt ve kota ise; kullanıcıların adeta yaka silktiği, bir başka pazarlama taktiği. Kullanıcıları bu karmaşık durumun içerisinden çıkartmak için en hızlı internet ve en ucuz internet paketleri ni araştırarak, bir araya getirdik. Oluşturduğumuz listeye ise; en ucuz internet paketleri ismini verdik.

En Ucuz İnternet Paketleri

1-) Turkcell Superonline

Günümüzdeki en ucuz internet; Turkcell Superonline a ait. Turkcell Superonline a ait tarife, taahhüt içermesine rağmen; oldukça kullanıcı dostu görünüyor. Bunun nedeni ise; tarifenin, kullandığın kadar ödeme yap mantığı ile işlemesi. Kullanıcılara 25 Mbps internetin sunulduğu tarife, aynı zamanda 4 GB kota, son model ev telefonu ve 3000 dakika konuşmayı da içerisinde barındırıyor. Tüm bu hizmetlerin karşılığı, Turkcell Superonline ın kullanıcılardan talep ettiği, aylık ücret ise; sadece 19,9 Türk Lirası.

2-) Türksat – UyduNet

En ucuz internet paketleri içerisinde yer alan bir diğer en ucuz internet tarifesi, Türksat – UyduNet e ait. Türksat – UyduNet, kullanıcılarına 2 yıl kendileri ile kalma sözü karşılığında, 10 Mbps’ye varan internet ve kablo TV hizmeti sunuyor. Türksat – UyduNet in kullanıcılarına sunduğu her yöne 100 dakika ise; paketin bir diğer artısı oluyor. Türksat – UyduNet in bu hizmetler karşılığı, kullanıcılarından aylık talep ettiği ücret ise; yalnızca 20,99 Türk Lirası.