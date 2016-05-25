Vodafone Smart Pro 7

Gelişen akıllı telefon teknolojisine ayak uydurmak, son zamanlarda oldukça güç hale geldi. Çoğu kullanıcı akıllı telefonların varlığına yeni alışmışken; günden güne değişen modeller, kullanıcıları içinden çıkılmaz bir durumun ortasında bırakıyor! Bilindiği gibi akıllı telefonlar, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için onlarca yeniliği içerisinde barındırıyor! Bu yenilikler içerisinde kimi zaman, göz boyamak için yerleştirilen özellikler de olsa çoğu kullanıcı bu yenilikleri büyük bir beğeni ile karşılamaya devam ediyor! Akıllı telefonlara olan ilginin günden güne artması; son zamanlarda piyasayı, iyiden iyiye canlandırdı! Bilindiği gibi son zamanlarda GSM operatörleri de akıllı telefon işi içerisine girerek, kendilerinden sıkça söz ettirmeye başlamışlardı! Özellikle Vodafone isimli GSM operatörü, son zamanlarda çıkarttığı Smart serisi ile kullanıcılardan büyük beğeni toplamıştı! Vodafone, 25 Mayıs 2016’da düzenlediği bir etkinlikte, Vodafone Smart serisine bir yenisini eklediğini açıkladı. Aileye yeni katılan isim; Vodafone Smart Pro 7 idi. Vodafone Smart Pro 7 ile ilgili merak edilen pek çok detay, Vodafone’un düzenlediği etkinlikte basın ile paylaşıldı! Sizler için Vodafone Smart Pro 7 özellikleri ni ve Vodafone Smart Pro 7 fiyatı nı araştırarak, bir araya getirdik!

Vodafone Smart Pro 7 Özellikleri

Aileye yeni katıldığını belirttiğimiz Vodafone Smart Pro 7 özellikleri ile pek çok kişiyi kendine hayran bıraktı! Vodafone Smart Pro 7 özellikleri arasında en dikkat çeken detay; Quad HD çözünürlüğe sahip, 5.5 inç büyüklükteki ekran! Vodafone Smart Pro 7 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken detay ise; 1.8 ve 1.4 GHz hız değeri sunan, toplamda 8 çekirdeğe sahip işlemci! Vodafone Smart Pro 7, aynı zamanda 3000 mAh gücündeki pili ile bir günü rahatlıkla sona erdirebiliyor! 3 GB RAM’e de sahip olan Vodafone Smart Pro 7, kullanıcılarını üzmeyecek performans değerleri sunuyor! 8 ve 16 mp değerinde kameralara da sahip olan Vodafone Smart Pro 7, 4K çözünürlükte video larda çekebiliyor!

Vodafone Smart Pro 7 Fiyatı

Vodafone Smart Pro 7 özellikleri hakkında bilgi sahibi olan pek çok kişi, Vodafone Smart Pro 7 fiyatı nı araştırmaya başlıyor! Fakat Vodafone Smart Pro 7 fiyatı ile ilgilenen kullanıcılara kötü haberi vermek gerekirse; Vodafone Smart Pro 7 fiyatı, şu an kesinleşmiş değil!