Xiaomi Mi 5

Yıllardır süre gelen Çin malı ürünlerin kalitesiz olduğuna dair ön yargıları geride bırakan ve Çin’in, Apple’ı olarak isimlendirilen Xiaomi firması, gün geçtikçe adından sıklıkla, başarı ile söz ettirmeye başladı! Bilindiği gibi geçtiğimiz dönemlerde kalitesiz ve dayanıksız olarak algılanan Çin malı ürünler, günümüzde adeta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler olarak algılanmaya başladı. Belki de buna neden olan en önemli şey; Apple isimli teknoloji firmasının bile iPhone isimli akıllı telefonlarını, Çin’de üretmesi oldu. Xiaomi isimli Çinli teknoloji devi firma, başarısını Xiaomi Yi isimli aksiyon kamerası ile de tekrar gözler önüne sermişti. Piyasada lider olarak bilinen; GoPro aksiyon kameralarına rakip olarak gösterilen Xiaomi Yi isimli aksiyon kamera, neredeyse GoPro ürünlerinin 3’te 1’i fiyatına, alıcılarına ulaşıyor ve kalite olarak da GoPro dan geri de kalmıyordu! Xiaomi, başarısını yeni akıllı cep telefonu; Xiaomi Mi 5 te de devam ettireceğe benziyor! MWC 16 isimli etkinlikte tanıtılan Xiaomi Mi 5, rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor! Sizler için Xiaomi Mi 5 özellikleri ve Xiaomi Mi 5 fiyatı nı araştırarak, bir araya getirdik.

Xiaomi Mi 5 Özellikleri

Xiaomi Mi 5 özellikleri arasında en dikkat çeken detay; Qualcomm imzalı, Snapdragon 820 model isimli işlemci. Snapdragon 820 model isimli işlemci, Xiaomi Mi 5 e 2.15 GHz, hız değeri sağlıyor! Xiaomi Mi 5 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken detay ise; Xiaomi Mi 5 in sahip olduğu, 4 GB değerindeki RAM. Xiaomi Mi 5 aynı zamanda 4 ve 16 mp değerinde, ön ve arka kameralara da sahip! 5.15 inç değerindeki, HD çözünürlüklü ekrana sahip olan Xiaomi Mi 5, sadece 129 gram ağırlığa sahip. 3000 mAh gücündeki bataryaya sahip olan Xiaomi Mi 5, kullanıcılarını üzmeden bir günü rahatlık ile tamamlıyor diyebiliriz!

Xiaomi Mi 5 Fiyatı

Xiaomi Mi 5 özellikleri ile göz doldururken, fiyatı ile de cepleri yakmıyor! Xiaomi Mi 5 özellikleri hakkında fikir sahibi olan pek çok kullanıcı, merak ile Xiaomi Mi 5 fiyatı hakkında araştırmalara başladı! Daha fazla merak uyandırmadan, Xiaomi Mi 5 fiyatı nı açıklayalım! Xiaomi Mi 5 fiyatı; yurtdışında en boş model için 306 Amerikan Doları iken, en dolu modelde bu fiyat; 413 Amerikan Dolarına yükseliyor.