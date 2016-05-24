Samsung Galaxy S6 Edge Şarj Sorunu Çözümü

Samsung Galaxy S6 Edge

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren akıllı telefonlar, çoğu zaman hayatlarımızı kolaylaştırsa da günden güne bir parçamız haline gelen akıllı telefonlarımızın başına bir sorun geldiğinde; onlardan kopmamız, adeta hayattan kopmuş olmamız anlamına oluyor! Bilindiği gibi akıllı telefonların asıl amacı; hayatlarımızı kolaylaştırmak! Fakat kimi zaman işler, istenilen gibi gitmiyor ve kullanıcıların canı oldukça sıkılıyor! Teknolojinin ilerlemesi ile gelişen akıllı telefonlar, biz kullanıcılara birçok farklı özellik sunmaya başladı. Fakat iyi gibi görünen bu durum, başka bir can sıkıcı durumu gün yüzüne çıkarmış durumda! Bilindiği gibi son zamanlarda akıllı telefon kullanıcılarının en büyük şikayeti; sahip oldukları cihazların, şarjlarının yeterince uzun süre dayanamaması! İnsanların yeterince şikayetçi olduğu bu duruma, bir de şarj olmama gibi bir sorun eklenince, kullanıcılar adeta içinden çıkılmaz bir durumun ortasında kalıyor! Samsung akıllı telefonlarının başına gelen bu sorun, kullanıcıları paniğe sürüklüyor ve kullanıcılar, bir parçaları haline getirdikleri akıllı telefonlarını servise göndererek, birkaç gün akıllı cihazlarından uzakta kalıyorlar! Galaxy S6 Edge şarj sorunu ile karşılaşan kullanıcılar için bir takım öneriler oluşturduk ve bu öneriler listesine, Samsung Galaxy S6 Edge şarj problemi çözümü ismini verdik.

Samsung Galaxy S6 Edge Şarj Problemi Çözümü

1-) Orijinal Ekipman!

Samsung Galaxy S6 Edge şarj sorunu ile karşılaşan pek çok kullanıcı, katıldıkları anketlerde kullandıkları şarj cihaz ve kablolarının, orijinal ekipmanlar olmadığını dile getirmiş durumda. Bu yüzden Galaxy S6 Edge şarj olmuyor diyerek çözüm yolları aramadan önce, kullandığınız ekipmanların orijinal olduğundan emin olmanız gerekiyor!

2-) Ekipmanlarınızın çalıştığından emin olun!

İlk olarak; ekipmanlarınızın, orijinal ekipmanlar olduğundan emin olun demiştik! Bu adımı atladıktan sonra sıra; ekipmanlarınızın sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmaya geliyor! Bunu anlamanın en basit yolu; çevrenizdeki kişilere, Galaxy S6 Edge şarj olmuyor diyerek, şarj ekipmanlarını ödünç istemekten geçiyor! Bir başka orijinal şarj ekipmanı kullanarak, telefonunuzun şarj olup olmadığını sağlıklı bir şekilde kontrol edebilirsiniz! Eğer Samsung Galaxy S6 Edge halen şarj olmuyorsa; sorun, ekipmanlarınızdan kaynaklanmıyor demektir!

3-) Android Yazılım Hatası

Samsung Galaxy S6 Edge şarj problemi çözümü hakkındaki tüm adımları izleyerek, bir sonuca ulaşamadıysanız; Galaxy S6 Edge şarj sorunu ile baş başa kalmışsınız demektir. Bu adımda yapmanız gereken, Galaxy S6 Edge şarj olmuyor diye şikayette bulunmak yerine; sahip olduğunuz Samsung Galaxy S6 Edge telefonunuzu, güvenli modda başlatmayı denemek olacaktır. Galaxy S6 Edge isimli akıllı cep telefonunuz, güvenli moda başlatırken telefonunuzu tekrar şarj etmeyi deneyin! Eğer halen Galaxy S6 Edge şarj sorunu ile baş başa iseniz; yapmanız gereken, kişisel bilgilerinizi yedekleyerek, donanımı sıfırla seçeneğini dokunmanız! Belirtmekte fayda var! Samsung Galaxy S6 Edge şarj problemi çözümü listemizin bu adımında gerçekleştireceğiniz tüm eylemler, kendi sorumluluğunuz altındadır!