En İyi Android Uygulamaları

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile yaşamlarımızın oldukça kolaylaştığı aşikar! Fakat akıllı telefonları kullanılır hale getiren en önemli unsur, şüphesiz ki akıllı telefonların içerisinde barındırdığı, yenilikçi uygulamalar! Akıllı telefonların hayatımıza girdiği günden beri, binlerce uygulama ile de tanıştık. Çoğu zaman insanlar, kaliteli uygulamaların kullanıcılar arasında popülerleşeceğini düşünüyor olsa da aslında durumun bununla pek de alakasının olmadığını; geçtiğimiz dönemlerde bir anda popülerleşen, Flappy Bird isimli uygulama bizlere gösterdi. Oldukça basit grafikler ve basit bir oyun senaryodan oluşan, Flappy Bird isimli uygulama, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, en popüler uygulamalar arasında çoktan yerini almıştı! Bilindiği gibi hali hazırda popüler olarak kullanılan, 2 çeşit akıllı telefon işletim sistemi bulunuyor! Bunlar; Android ve IOS! Sizler için yılın en iyi Android uygulamaları nı araştırarak, bir araya getirdik ve oluşturduğumuz listeye, en iyi Android uygulamaları 2016 ismini verdik!

En İyi Android Uygulamaları 2016

1-) Houzz

Özellikle dekorasyon işleri ile uğraşan kişilerin kullanması gereken Houzz isimli uygulama, yaptıkları ile pek çok kişiden tam puan almış durumda. Houzz isimli uygulamayı, kısaca özetlemek gerekirse; belirlediğiniz ya da o an çektiğiniz fotoğraf üzerinde, hayal gücünüze bağlı olarak, birbirinden farklı onlarca dekorasyonu, en kolay şekilde yapmanızı sağlayan, muhteşem bir Android uygulaması! İçerisinde yüzlerce dekorasyon ürününü barındıran Houzz isimli Android uygulaması, ismini çoktan en iyi Android uygulamaları arasına yazdırmış durumda. Houzz bunun ile birlikte, en iyi Android uygulamaları 2016 listemizde de ilk sıraya girmeye hak kazandı!

2-) Thinkrolls 2

Küçük suratçıkları yuvarlayarak oynanan oyun, 7’den 70’e birçok kullanıcıya hitap etmesi ile çoğu kişiden, büyük beğeni topluyor! Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Thinkrolls 2 de kullanıcılarına, aşırı karmaşık grafik ve oyun senaryosu sunmuyor! Fakat Thinkrolls 2 yine de özellikle aileler tarafından, küçük yaşlı çocuklarca büyük ilgi görüyor! Farklı karakterler ile ilerleyebileceğiniz Thinkrolls 2 oyunu, kullanıcılarına macera ve eğlence dolu dakikalar yaşatmak için sizleri bekliyor! En iyi Android uygulamaları 2016 listemize girmeye hak kazanan Thinkrolls 2, aynı zamanda en iyi android uygulamaları arasında da çoktan yer edinmiş durumda!

3-) Table Tennis Touch

Multiplayer özelliği sayesinde, dünya üzerinde pek çok kişi ile karşılıklı masa tenisi oynamanızı sağlayan Table Tennis Touch uygulaması, bizlerden tam not almış durumda. Kullanıcılara sunduğu eş zamanlı karşılıklı oyun oynama özelliği ile büyük beğeni toplayan Table Tennis Touch, en iyi Android uygulamaları arasına adını yazdırırken, en iyi Android uygulamaları 2016 listemize girmeye de hak kazandı! Kariyer modu ile de kullanıcılara pek çok farklı oyun deneyim sunan Table Tennis Touch, gün geçtikçe şöhretine şöhret katmaya devam ediyor!