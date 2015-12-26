Chrome Eklenti Virüsünü Temizleyin

Chrome eklenti virüsü silme

Güvenlik şirketlerinin yaptıkları bazı önemli incelemelere göre en sık açıklara sahip olan Chrome tarayıcısıdır. Firefox ve daha farklı tarayıcılar da bu konuda daha farklı güvenlik önlemleri alarak güvenliklerini önemli ölçülerde sağlamaktadırlar. Chrome tarayıcısının güvenli olmayan bir çeşit tarayıcı olmasının en önemli nedenine gelirsek eklenti olarak son derece geniş olan ve geliştiricilere de son derece önemli fonksiyonların kullanımlarını takdim eden tarayıcılar arasında. Bazı fonksiyonları çalıştırmaya rahatlıkla yetki veriyor olması nedeni ile de oldukça korunaksız bir çeşit tarayıcıdır. Kötü niyetli geliştiriciler de bu gibi fonksiyonları kullanıyorlar ve bu sayede oldukça tehlikeli eklentiler yapıyorlar.

Eklenti Açıkları

Chrome tarayıcısı en çok da eklenti açıkları sebebi ile kötü niyetli kişilerin saldırılarına maruz kalmaktadır. Özellikle de günümüz çerçevesinde bazı Facebook kullanıcılarının sürekli tercih ettikleri ve kullandıkları beğeni siteleri ve abone kastığını iddia eden web siteler vardır. Bu gibi web sitelerin sahipleri kötü niyetli kişilerdir dersek yeridir. Bu kişiler de Chrome tarayıcısının eklenti virüsünü kullanıyorlar ve bir sürü bilgisayara sızıyorlar. Bu virüsler çalıştırıldığı zaman da kullanıcılar istemeden “Gizli videolarımı izlediniz mi?” benzeri mesajlar yayıyorlar. Bu mesajlara da tıklamakta olan bireylerin bilgisayarlarına virüs yerleştiriyor ve bu şekilde bir çeşit zincirleme oluşarak oldukça hızlı bir şekilde yayılmaktadır.

Tarayıcıdan Virüsler Nasıl Silinir?

En çok sorulan soru da Chrome tarayıcısından virüslerin nasıl silineceği sorusudur. Tarayıcınıza bulaşan bir çeşit eklenti virüsünü temizlemek için ilk olarak sağ üst bölmedeki menü butonuna tıklamalısınız. Sonrasında ayarlar sekmesine tıklamalısınız. Sonrasında karşınıza çıkan sol bölümdeki sekmelerden eklentiler sekmesine tıklayabilirsiniz. Karşınıza gelen tüm eklentilerin tik işaretlerini kaldırın yani hepsini silin. Sonrasında tarayıcı ayarlarını sıfırlayarak tarayıcınızı kapatın. Artık tarayıcınıza bulaşmış olan virüslerden kurtuldunuz. Eğer tamamen kurtulabilmek istiyorsanız ilk olarak program ekle kaldır kısmından tarayıcınızı silmelisiniz. Sonrasında da yine Program Files dizinine giderek Google klasörünü tamamen silmelisiniz. Ek olarak reklam silme yazılımları ile de bilgisayarınızda bir çeşit zararlı taraması yapabilirsiniz. Yine anti virüs programları ile de bir zararlı taraması başlatın ve virüslerden tam anlamıyla kurtulun.