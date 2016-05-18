Lenovo Moto G4

Akıllı telefonların kullanıcılar tarafından benimsenmesi, şüphesiz ki yaşamlarımızda birçok şeyi değiştirdi. Bilindiği gibi günümüzde akıllı telefonlar, insanların imdadına yetişen bir araç haline dönüştü! Hatta akıllı telefonlar, yeni yeni pazarların oluşmasına da yardımcı oldu! Bilindiği gibi günümüzde insanlar, akıllı telefonlar vasıtası ile neredeyse günlük işlerinin tamamını, cep telefonlarından gerçekleştirebiliyor! Bu işler bazen çoğumuzu şaşırtsa da akıllı telefon uygulamaları, adeta uçsuz bucaksız bir deniz! Bu yüzden bankacılık işlemlerinizden tutunda, fatura ödeme işlemlerinize kadar pek çok günlük işi, akıllı telefonlar vasıtası ile gerçekleştirebiliyorsunuz! Akıllı telefonların hayatımıza dahil olmasının, pek çok yeniliği de beraberinde getirdiğinden bahsetmiştik. Fakat kullanıcıların pek umurunda olmayan bazı olaylar da akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile gerçekleşti.

Devlerin Çöküşü !

Çok uzak değil! Sizleri bugünden yalnızca 15 yıl öncesine götürdüğümüzde, cep telefonu pazarının liderlerinin; Nokia ve Motorola olduğunu söylemek oldukça kolay. Fakat akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile cep telefonu pazarının liderleri; Nokia ve Motorola’dan, Apple ve Samsung’a kaydı. Nokia ve Motorola ise; günden güne, üzücü bir şekilde tükenmeye başladı. Son olarak Motorola, G4 isimli akıllı telefonunu Lenovo ismi altında tanıtarak, adeta yenilgiyi kabul etti. Motorola, aynı zamanda uzun süredir Lenovo bünyesi altında üretimine devam ediyordu! Resmi olarak tanıtılan Lenovo Moto G4 ve Lenovo Moto G4 Plus, kullanıcılar üzerinde büyük merak uyandırdı. Lenovo Moto G4 ve Lenovo Moto G4 Plus ın tanıtıldığını duyan birçok kullanıcı, merak ile Lenovo Moto G4 özellikleri ni incelemeyi başladı!

Lenovo Moto G4 Özellikleri

Kısaca Lenovo Moto G4 özellikleri nden bahsetmek gerekirse; Lenovo Moto G4 ve Lenovo Moto G4 Plus, Qualcomm imzalı, Snapdragon 617 isimli işlemciye sahip ve 2 GB değerinde bir RAM’i var. Lenovo Moto G4, 5 ve 13 mp değerinde, ön ve arka kameraya sahip. Lenovo Moto G4 ün 13 mp değerindeki arka kamerası, kullanıcılara f/2.2 değerinde diyafram açıklığı sunabildiği için bu kamera, çoğu kişi tarafından beğeni ile karşılandı! Belirtmekte fayda var! Lenovo Moto G4, aynı zamanda 1080p çözünürlükte videolar da çekebiliyor! 3000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olan Lenovo Moto G4 özellikleri ile adeta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!