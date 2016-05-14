1500 TL Alınabilecek En İyi Laptop Önerisi

Bilgisayar, son birkaç yüzyılın en büyük icatları arasında yerini çoktan almış durumda! Bilgisayarların günümüzdeki yeri ise; tahmin bile edilemeyecek durumda. Çünkü neredeyse günlük hayatta kullandığımız her türlü elektronik cihaz, içerisinde küçük bilgisayarcıklar barındırıyor! Küçük bilgisayarcıkların en belirgin hali, günümüzde neredeyse herkesin cebinde taşıdığı, akıllı cep telefonları! Bilindiği gibi her akıllı telefon, adeta birer mobil bilgisayar görevi görmekte!

Bilgisayarların Gelişimi !

Son birkaç yılda bilgisayarların gelişimi, şüphesiz ki teknolojinin her alanının gelişmesini sağladı! Bilindiği gibi ilk bilgisayar, oldukça büyük bir yer kaplıyordu. Fakat günümüzdeki bilgisayarlar, artık neredeyse görünmeyecek hale geldi! Bilgisayar, günümüzden sadece 2 haneli yıllar önce, bir lüks aracı olarak görülürken; bugünlerde bilgisayarlar, bir lüks olmaktan çıkarak, ihtiyaç haline geldi! Nasıl mı?

Bilgisayarlar Artık Zorunluluk !

Özellikle çalışan kişiler, birçok bilgiyi bilgisayar denilen teknolojik aletin içerisinde saklayabiliyor! Bu olay, çalışan kişilere hem zamandan hem saklama alanından tasarruf etme imkanı sunuyor! Bilgisayar aynı zamanda, öğrencilerin de imdadına yetişen teknolojik bir alet konumunda! Fakat işin içine öğrenciler girdiğinde, bilindiği gibi konu hep düşük maliyet ile sonlanır! Bu yüzden öğrenciler için 1500 TL alınabilecek en iyi Laptop ları araştırarak, bir liste oluşturduk ve bu listeye 1500 TL alınabilecek en iyi laptop önerisi ismini verdik!

1500 TL Alınabilecek En İyi Laptop Önerisi

1-) Asus X Series X554LJ-XO769D

Intel imzalı, i3 isimli işlemciye sahip olan Asus X Series X554LJ-XO769D, kullanıcılara 1.7 GHz gibi yüksek bir performans değeri sunuyor. 2 çekirdekli işlemcisi ile kendisinden beklenenden fazla performans sunan Asus X Series X554LJ-XO769D, 1500 TL alınabilecek en iyi laptop lar arasında olduğu için 1500 TL alınabilecek en iyi laptop önerisi listemize de girmeye hak kazandı! 4 GB değerinde DDR 3 RAM’e de sahip olan Asus X Series X554LJ-XO769D, az öncede belirttiğimiz gibi oldukça yüksek performans değerleri sunabiliyor! Gücü, NVIDIA imzalı GeForce 920 M model isimli ekran kartı ile süslenen Asus X Series X554LJ-XO769D, kullanıcılara 500 GB değerinde bir saklama alanı sunuyor!

2-) Asus X Series X554LJ-XO1146T