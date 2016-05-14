Exe Dosyalarını Çalıştırabilen Tabletler

Gelişen teknoloji ile birlikte tabletlerin hayatımızdaki yeri de akıllı telefonlar kadar ilerledi! Bilindiği gibi tabletlerin genel amacı; bir dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun hizmetlerini kullanıcılara bir arada sunabilmek! İlk çıktığı dönemlerde, bu özelliği sebebi ile klasik cep telefonu ve klasik dizüstü bilgisayar kullanıcıları tarafından hoş karşılanmayan tabletler, günümüzde kendilerini iyiden iyiye benimsetti! Özellikle yoğun iş hayatına sahip kişilerin tercih ettiği tabletler, hayatları kolaylaştırmak için günden güne gelişmeye devam ediyor! Özellikle büyük ekranlı tabletlerin piyasada rağbet görmesi; tablet kullanıcılarının büyük bir kesiminin, çizim işi ile uğraşanlardan oluştuğunu gösteriyor! Akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da onlarca tablet markaları bulunuyor. Kullanıcılar büyük ekranlı tablet almaya karar verdiğinde, karmakarışık tablet markaları arasında kalıyor! Tablet markaları nın bu denli fazla olması, kullanıcıları tablet alırken tablet fiyatları nın yanı sıra, tablet özellikleri ni de daha fazla incelemeye itiyor! Tablet fiyatları demişken piyasa, cihaz içerisinde kullanılan parçaların gelişmişliğine göre; oldukça değişken bir fiyat grafiği izliyor! Tablet özellikleri denildiğinde ise; akıllara exe dosyalarını çalıştırabilen tabletler geliyor! Piyasa da yüzlerce tablet modeli olmasına rağmen, exe dosyalarını çalıştırabilen tabletler piyasada oldukça az. Exe dosyalarını çalıştırabilen tabletler i daha kolay bir şekilde bulabilmeniz için exe dosyalarını çalıştırabilen tablet önerileri isimli bir liste oluşturduk!

Exe Dosyalarını Çalıştırabilen Tablet Önerileri

1-) Chuwi VI8

Exe dosyalarını çalıştırabilen tablet önerileri listemizde ilk sırayı, Chuwi VI8 isimli tablet alıyor! Chuwi VI8, aynı zamanda oldukça uygun fiyat etiketi ile de exe dosyalarını çalıştırabilen tablet önerileri listemizde ilk sırayı almaya hak kazandı! Intel imzalı, 4 çekirdekli bir işlemciye sahip olan Chuwi VI8, aynı zaman 4000 mAh gücündeki bataryası ile kullanıcıları üzmeyecek performans değerleri sunuyor!

2-) Teclast X80 HD

8.0 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Teclast X80 HD, uygun fiyat etiketi ile exe dosyalarını çalıştırabilen tablet önerileri isimli listemizde ikinci sırayı almaya hak kazandı. Teclast X80 HD de Intel imzalı, 4 çekirdekli bir işlemciye sahip! Teclast X80 HD aynı zamanda 4500 mAh gücündeki bataryası ile kullanıcılara, uzun kullanım ömrü sunuyor!

3-) Teclast X98 Air

9.7 inç değerindeki ekrana sahip olan Teclast X98 Air, exe dosyalarını çalıştırabilen tablet önerileri isimli listemizde son sırayı almaya hak kazandı! Intel imzalı, 4 çekirdekli bir işlemciye sahip olan Teclast X98 Air, 8500 mAh gücündeki bataryası ile rakiplerini geride bırakan bir performans grafiği sunuyor! Teclast X98 Air, aynı zamanda hem Android hem de Windows işletim sistemini içerisinde barındırıyor!