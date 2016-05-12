LG G5 Alınır mı? LG G5 Teknik Özellikleri

LG G5

Gelişen teknoloji pazarında üreticiler, rakipleri arasından sıyrılabilmek için birbirinden değişik yollara başvuruyor! Bu olaylara en çok da akıllı telefon pazarında rastlanıyor! Akıllı telefonlar da diğer tüm teknolojik ürünler gibi eskimeye mahkum! Bilindiği gibi akıllı telefonların hayatlarımıza girdiği ilk yıllarda akıllı telefonlar, adeta inanılmaz birer teknolojik cihaz olarak algılanırken, akıllı telefonlar bugün; oldukça sıradan ve demode hale geleye başladı! Bu durumun farkına varan akıllı telefon üreticileri, akıllı telefon pazarı içerisindeki diğer rakipleri arasından sıyrılarak, kendi ürünlerinin satış değerlerini arttırmak için çeşitli yollara başvuruyor! Örnek vermek gerekirse; son zamanlarda çıkan birçok akıllı telefon modeli, kullanıcıların bir kereden fazla kullanmayacağı birçok özelliği içerisinde barındırıyor! Bunun en büyük nedeni; üreticilerin pazar içerisindeki satış kaygıları! Fakat her üretici bu yollara başvurmuyor ve gerçekten de ihtiyaç duyulan yeni birçok özelliği, akıllı telefonlar vasıtası ile kullanıcılarına ulaştırıyor!

LG G5 Alınır Mı ?

LG G5 de son zamanlarda adından sıkça bahsettiren modeller arasına girdi! LG G5, pazardaki rakiplerinin aksine içerisinde gerçekten de ihtiyaç duyulan birçok özelliği barındırıyor! Kullanıcıların haklı olarak sorduğu LG G5 alınır mı? sorusu da böylelikle, açıklığa kavuşmuş oluyor! LG G5 alınır mı? sorusunu soran birçok kullanıcı adayı, daha LG G5 i eline alır almaz, LG G5 alınır mı? sorusunu sorduğu için mahçup oluyor! LG G5 alınır mı? sorusunu sormaya devam eden kullanıcılar için LG G5 özellikleri ve LG G5 fiyatı ile ilgili pek çok detayı içinde barındıran bir yazı hazırladık!

LG G5 Özellikleri !

Uzun süredir kullanıcıların talep ettiği metal kasa isteği, kendisini LG G5 de gün yüzüne çıkarmış. Şık tasarımı ile dikkat çeken LG G5 özellikleri ile de kullanıcıları oldukça mutlu edeceğe benziyor! LG G5 son dönemlere ayak uydurarak; altın, pembe, gri ve beyaz renk ile satışa sunuluyor! LG G5 özellikleri arasında pek çok dikkat çeken detay olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat LG G5 özellikleri arasında en çok dikkat çeken detay; LG G5 in sahip olduğu, 4 GB değerindeki RAM. Ayrıca LG G5, Snapdragon 820 isimli işlemci ile de donatılmış! Bu yönü ile LG G5 in kullanıcıları üzmeyecek performans değerlerine sahip olacağını söylemek mümkün! LG G5, sahip olduğu 5.3 inç değerindeki ekran ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor! LG G5 aynı zamanda Quick Charge teknolojisinin, 3.0 versiyonu ile satışa sunuluyor! LG G5 özellikleri demişken, kameralardan bahsetmemek olmaz! LG G5, 8 ve 16 mp değerindeki ön ve arka kamerası ile de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!

LG G5 Fiyatı !

LG G5 özellikleri hakkında bilgi edinen pek çok kullanıcı, merak ile LG G5 fiyatı nı araştırmaya başlıyor! LG G5 fiyatı ile gerekli bilgiyi daha fazla merak uyandırmadan vermek gerekirse; LG G5 fiyatı ülkemizde, 2250 Türk Lirası olarak belirlenmiş durumda!