Isınma Sorunu Olmayan Akıllı Telefonlar

Isınma Sorunu Olmayan Telefonlar

Akıllı telefonlar hayatımıza girerken, beraberinde birçok sorun da getirdi! Bu sorunların başında; akıllı telefonlarda ısınma sorunu geliyor. Pek çok insan bu sorunu göz ardı etse de aslında akıllı telefonlarda ısınma sorunu nun derinlerinde, akıllı telefon işlemcilerinin olması gerekenden fazla çalışması yatıyor! Akıllı telefonlarda ısınma sorunu, gün geçtikçe artmaya başladı ve iddialar şişen akıllı telefon bataryaları ile daha korkulan bir hale dönüştü. İnsanlar son günlerde, çevrelerindekilerden ısınmayan telefon önerisi almaya başladı! İnsanlar merak ile ısınmayan telefon önerisi ararken, birçok ısınma sorunu olmayan akıllı telefonlar ile karşı karşıya kaldı! Binlerce modeli içerisinde barındıran akıllı telefon pazarında, ısınmayan telefonlar ı bulmak oldukça zor bir hal aldı! Kullanıcıları ısınma sorunu olmayan akıllı telefonlar ile buluşturmak için ısınmayan telefonlar ı araştırarak, bir liste haline dönüştürdük ve bu listeye; ısınmayan telefon önerisi ismini verdik! Isınmayan telefon önerisi isimli listemizde, birden çok ısınma sorunu olmayan akıllı telefonlar ı bir arada bulabileceksiniz!

Isınmayan Telefon Önerisi

1-) Sony Xperia Z3

Bilindiği gibi akıllı telefonlarda ısınma sorunu, günümüzün en büyük dertlerinden biri! Fakat Sony Xperia Z3 serisinde, bunu sorunu çözmüş durumda. Bilindiği gibi ısınmaların büyük nedeni, işlemcilerin aşırı zorlanmasından kaynaklanıyor. Sony bu sorunu; Qualcomm imzalı, Snapdragon 801 isimli işlemci ile çözmüş durumda! Sony Xperia Z3, sadece ısınmayan telefonlar arasında dikkat çekmiyor, aynı zamanda oldukça iddialı birçok özelliği de içerisinde barındırıyor!

2-) Samsung Galaxy Note 4

Akıllı telefonlarda ısınma sorunu nun gittikçe önem arz ettiği şu günlerde, ısınma sorununa meydan okuyan bir diğer akıllı telefon da Samsung Galaxy Note 4! Akıllı telefonlardaki ısınma sorunun, işlemcilerin aşırı zorlanmasından kaynaklandığından bahsetmiştik. Samsung Galaxy Note 4 isimli akıllı telefonunda, ısınma sorununu; Exynos 5433 isimli işlemci ile çözmüş durumda. Samsung Galaxy Note 4, aynı zamanda birçok dikkat çeken özelliğe de sahip.

3-) Apple iPhone 5S

Apple iPhone 5S de ısınma sorununa noktayı koyan akıllı telefon modelleri arasında yerini alıyor! Akıllı telefonlarda ısınma sorunu, özellikle yaz aylarında akıllı telefon kullanımlarını oldukça zor bir hale sokuyor! Apple iPhone 5S, ısınma sorununa; A7 ismini verdiği işlemci ile son noktayı koyuyor! Apple iPhone 5S de ısınmayan telefon önerisi listesindeki diğer rakipleri gibi daha birçok dikkat çeken özelliğe sahip!