Akıllı telefonların hayatımıza girmesi, şüphesiz ki pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Bilindiği gibi bundan sadece birkaç yıl önce, akıllı telefonların bahsi bile geçmiyordu. Hatta cep telefonları, neredeyse kendi boyutlarında antenlere sahipti! Teknolojinin kısa bir süre içerisinde bugünlere gelmesi, geçiş süresinde pek çok kişiyi zorladı! Geçiş sürecinde özellikle pek çok insan, akıllı telefonlara alışma konusunda büyük zorluklar yaşadı. Fakat günümüzde akıllı telefonların, artık resmen hayatımızın bir parçası olduğunu söylemek mümkün! Ancak akıllı telefonların iyiden iyiye hayatımıza girmesi ile bambaşka sorunlar ortaya çıkmaya başladı! Bu sorunların başında, en iyi telefonlar a sahip olma isteği geliyordu! Birçok insan, hem daha az para ödemek hem de üründen daha fazla yararlanmak istiyordu. Hal böyle olunca, ortaya fiyat performans oranı çıktı! İnsanlar son günlerde sürekli olarak, en iyi fiyat performans telefonları hangileri gibi soruları, çevrelerindeki kişilere sormaya başladılar! Sorular bunlarla da sınırlı kalmadı! En iyi fiyat performans telefonları hangileri sorularını, en uygun akıllı telefon önerileri nelerdir ve en uygun akıllı telefon tavsiyeleri hangileridir soruları takip etmeye başladı! Biz de sizler için en iyi fiyat performans telefonları hangileri araştırarak, bir liste haline dönüştürdük!

En İyi Fiyat Performans Telefonları

Lenovo Vibe P1

5.5 inç büyüklüğündeki, Full HD özelliğe sahip ekran ile kullanıcılarıyla buluşan Lenovo Vibe P1, aynı zamanda 2 GB’lık RAM ile de akıcı bir performans sunuyor! Qualcomm imzalı, Snapdragon 615 işlemciye sahip olan Lenovo Vibe P1, en çok 5000 mAh gücündeki bataryası ile dikkat çekiyor! Lenovo Vibe P1 aynı zamanda, 13 ve 5 mp’lik kameralara da sahip. Lenovo Vibe P1 bu yönleri ile en uygun akıllı telefon önerileri içerisinde sık sık adından bahsettiriyor!

Huawei P8 Lite

HiSilicon imzalı, Kirin 620 isimli işlemciye sahip olan Huawei P8 Lite, 5.0 inç büyüklüğündeki, 720 çözünürlüklü ekran ile satışa sunuluyor! Konu kameraya geldiğinde, adından sıklık ile bahsettiren Huawei P8 Lite, 13 ve 5 mp değerindeki arka ve ön kameraya sahip! 2200 mAh gücündeki bataryaya sahip olan Huawei P8 Lite, fiyatı ile en uygun akıllı telefon tavsiyeleri nde sıkça adından bahsettiriyor!

Sony Xperia M4 Aqua

720 çözünürlük sunan, 5.0 inç’lik ekrana sahip Sony Xperia M4 Aqua, en çok su geçirmeme özelliği ile dikkatleri üzerine topluyor! Qualcomm tarafından üretilen, Snapdragon 615 isimli işlemciye sahip olan Sony Xperia M4 Aqua, kullanıcılarına 2 GB’lık RAM değeri ile oldukça iyi performans değerleri vaat ediyor. F/2.0 diyafram aralığına sahip Sony Xperia M4 Aqua, 13 mp’lik kamerası ile adından sıkça söz ettiriyor! 2400 mAh gücünde bir bataryaya sahip olan Sony Xperia M4 Aqua, aynı zamanda 128 GB değerine kadar hafıza kartlarını destekliyor!

Lenovo A7000

720p’lik, 5.0 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Lenovo A7000, MediaTek MT6752m isimli işlemciden gücünü alıyor! Aynı zamanda 2 GB’lık RAM’e de sahip olan Lenovo A7000, kullanıcılarını üzmeyecek performans değerleri sunuyor! Lenovo A7000, 2900 mAh gücündeki bataryası ile kullanıcıları üzmeden günü bitirebiliyor! 5 ve 8 mp’lik ön ve arka kameraya sahip olan Lenovo A7000, en uygun akıllı telefon önerileri içerisinde adını sıklık ile tekrarlatıyor!

General Mobile Android One

720 çözünürlüklü, 5.0 inç büyüklüğündeki ekran sahip olan General Mobile Android One, en çok güncellemeleri vakit kaybetmeden alması ile dikkat çekiyor! En iyi fiyat performans telefonları arasında yer alan General Mobile Android One, Qualcomm tarafından üretilmiş, Snapdragon 410 model isimli işlemci ve 2 GB’lık RAM ile kullanıcılarına oldukça iyi performans değerleri sunuyor! 5 ve 13 mp’lik ön ve arka kameraya sahip olan General Mobile Android One, 2500 mAh gücündeki batarya ile de kullanıcıların beğenisini topluyor!

Asus Zenfone 2 ZE551ML

En iyi fiyat performans telefonları listesindeki rakiplerinden hariç Asus Zenfone 2 ZE551ML, İntel imzalı Atom Z3580 isimli işlemciye sahip. Aynı zamanda 4 GB RAM’e de sahip olan Asus Zenfone 2 ZE551ML, adeta rakipleri arasından sıyrılıyor! 5.5 inç büyüklüğünde, Full HD ekrana sahip olan Asus Zenfone 2 ZE551ML, 5 ve 13 mp’lik kameralara da sahip! 3000 mAh gücünde pile de sahip olan Asus Zenfone 2 ZE551ML, 32 GB’lık dahili hafızası ile en uygun akıllı telefon tavsiyeleri arasında oldukça fazla ismini duyurmaya başladı!