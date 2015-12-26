Facebook ve Google Hesabı Nasıl Silinir?

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki kişisel veriler her zaman her şeyden çok daha önemlidir. Gerçek hayatımızdaki verilerimizi internet ortamında birer çeşit dijital veriye dönüştürerek küresel şirketlerin kullanımlarına takdim etmekteyiz. Yine yanlış duymadınız. Tahmin de edeceğiniz gibi şirketler sizlerin dijital verilerini kullanıyorlar. Sizlerin şehriniz de gitmiş olduğunuz alışveriş dükkanları, mağazalar, bankalar ve daha birçok konumunuz da tespit edilerek depolanmaktadır. Yine daha sayamayacağımız birçok çeşitli verileriniz de özel olarak depolanıyor. Bunların da bazıları yine Facebook aracılığı ile bazıları da telefonunuz sayesinde GPS fonksiyonu beraberinde depolanıyor. Facebook hesabınızı silmek istiyorsanız yine bu işlem arka planlara atılıyor ve oldukça uzun bir işlem oluyor.

Facebook Hesabı İçin

Eğer Facebook hesabınızı silmek istiyorsanız hesabınızı silme bölümüne girin ve karşınıza çıkmış olan “Hesabimi Sil” butonuna tıklayın. Bu butonua tıkladıktan sonra şifrenizi tekrar giriyorsunuz ve güvenlik kutusuna onaylıyorsunuz. Artık hesabınız da devre dışı olmuştur. Sizlere bir bilgi verecektir ve bilgi de bu işlemi tam olarak 14 gün içerisinde tekrardan geri alabileceğinizi hatırlatacaktır. Eğer tekrar giriş yaparsanız işlemi de geri alabilirsiniz. Ancak Facebook bazen çeşitli numaralar yaparak hesabınızı silmemek için direnebilir örnek vermek gerekirse karşınıza anlamadığınız farklı mesajlar ve butonlar getirebilirler. Sizler butona tıkladığınız da hesabınızın silinmesini geri çekmiş olabilirsiniz bu yüzden dikkatli olmalısınız.

Google Verileri Depoluyor

Google şirketi de bildiğiniz gibi kişisel verilerinizi depolamakta olan ve keyword kelimelerinizi özenle saklamakta olan ve yine sizlerin profillerini oluşturmakta olan bazı şirketler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Google hesabınızı ortanda kaldırmanız önem arz etmektedir. Google hesabınızı nasıl sileceğinize gelirsek Gmail sayfasına giriş yapın ve “Hesap yönetimi paneli altında yer alan “Hesabı Kapat ve Tüm Hizmetleri Bununla Birlikte Sil” seçeneğini seçebilirsiniz. Arkasından şifrenizi girerek “Hesabımı Sil” butonuna tıklayın. Yine bu işlemden sonra da Google hesabınız ortadan kaldırılmıştır. Ancak Google üzerinden silinmiş olan hesabınızı asla geri alamazsınız. Yani bu yüzden yedeklemeniz gereken veriler var ise mutlaka yedeklemelisiniz.