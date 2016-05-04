BİR OTOMOBİLİN ANATOMİSİ

Roadster, 1916’da üstü açık, önden motorlu, sürücü ve yolcu için bir kabini olan, tercihen arkada bir yolcu için de yeri bulunan, tenteli bir gezi otomobili olarak tanımlandı

Roadster’ kavramı, 19’uncu yüzyılın başlarında atların çektiği arabalarla birlikte anılmaya başlandı. Yüzyılın sonunda bu kavram iki ve üç tekerlekli bisiklet dinamiğine sahip araçlar için de kullanılıyordu. 1916’da, günün ‘Otomobil Mühendisleri Derneği’ bu kavrama bir standart getirmek için bazı tanımlar yapmaya karar verdi. Roadster’i üstü açık, önden motorlu, sürücü ve yolcu için bir kabini olan, tercihen arkada bir yolcu için de yeri bulunan, tenteli bir gezi otomobili olarak tasvir etti.

Amerika kökenli ilk modeller, kapıları olmayan, basit gövde parçaları ile üretilmiş, koruma sağlayan katlanabilir bir tente ile donatılmış, gürültülü motorlara sahip otomobillerdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz otomobil üreticileri, bu tasarım geleneğine bağlı kalarak üretime geçtiler. Roadster olarak anılan bu modeller, bir dönem, işlevi ile barışık olarak ‘tourer’ yani ‘tur otomobili’ olarak anıldı. İngiliz otomobilleri o kadar ilgi gördü ki merkez Avrupalı üreticiler de ardı ardına farklı modeller üretmeye başladılar. 1970’lere gelindiğinde, Amerikalı üreticilerin büyük motor hacimli ve abartılı tasarımlarına karşın Avrupa’da üretilen iki kapılı, önden motorlu, hafif spor otomobiller yine ‘roadster’ olarak anılmaya başlanmıştı bile.

Roadster 1980’lerin ortalarında ki tasarımı geleneği kaybolmaya yüz tutmuşken, 1989’da bir Japon üretici, üstelik Amerika’da, Şikago Otomobil Fuarı’nda bir ‘roadster’ otomobili sahneye çıkardı. Mazda MX-5’in otomotiv tarihindeki yolculuğu başladığında kimse bu otomobilin 27 yıl boyunca üretilebileceğini öngöremiyordu.

MX-5 geçen yıllar içerisinde dört kez yenilendi. 1997’de Tokyo Otomobil Fuarı’nda ikinci nesli tanıtıldı. Aralık 1998’de 10’uncu yılı adına özel bir seri sınırlı sayıda üretildi. 2000’de dünyada en çok satan iki koltuklu spor otomobil olarak (531.890 adet) Guiness Dünya Rekoru’nu elde etti. 2002’de ise kendi rekorunu 600 bin adet ile geliştirmeyi başardı. Üçüncü nesil MX-5, 2005’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendiğinde kazandığı başarı diğer üreticileri de harekete geçirdi ve bu ara pazarda yer almak için ilham verdi. MX-5, 2005’te 700 bin, 2007’de 800 bin, 2011’de ise 900 bin adet ile dünya rekorunu tekrar geliştirdi. 2014’te ise bu modelin dördüncü nesli sahneye çıktı. Mazda, 22 Nisan’da 1 milyonuncu MX-5’i üretti. Ardından ‘roadster’ tasarımın itibarını yükselten bu modelini farklı pazarlara sundu.

Türkiye’de, dördüncü nesil MX-5’in tanıtımı içinde bulunduğumuz hafta içerisinde gerçekleşti. Büyük bir merakla beklediğim otomobil, ilk neslinin genetiğini bire bir taşırken, tüm güncel otomotiv teknolojilerini de barındırıyor. Mazda’nın Skyactiv teknolojisini de kattığı 1.5 Litre hacminde 131 beygir gücündeki otomobil, şüphesiz ‘roadster’ geleneğinin tüm karakteristiğini de gösteriyor. Motor şanzıman uyumu ,975 kg boş ağırlığı, ve yol tutuş özellikleri ile bu tarzda otomobillere ilgi duyanların öncelikli seçimlerinden biri olmaya aday.

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul’a yeni MX-5 hakkında ne söylemek istediğini sorduğumda ise şöyle bir yanıt vermişti. “Otomobil tutkunlarını bu aracı denemeye davet ediyorum ve bu otomobil bir ‘roadster’in ve Mazda’nın tüm DNA’sını yansıtıyor.” çağrısını yaptı. Köklü bir geleneğin güncel yansımalarını deneyimlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat.