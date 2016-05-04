MİTSUBİSHİN 25 YILLIK HATASI

Japon otomobil devi Mitsubishi,çalışanlarının otomobillerinin yakıt ekonomisi hesaplarında hile yaptıklarına ilişkin kanıtlar elde ettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde biz otomobil serüveni takipçileri için bomba etkisi yaratan gerçeği açıklayan Japon firması, 625.000 otomobilin yakıt tasarrufu konusunda ki testlerinde hile yaptığını kabul etmiş ve bunu kamuoyu ile paylaşmıştı.Lakin Mıtsubıshı’den gelen son açıklama ise var olan hilenin boyutunu artıracak ölçüden.Bu duyumlar yetmezmiş gibi, Japon devi olan Mitsubishi firması,bu hileli uygulamanın yapıldığı yakıt tasarrufu testlerindeki durumun,25 yıllık bir serüvene sahip olduğunu belirtti. Bu 25 yıllık hilenin günümüzde piyaasada olan ve zamanında piyasaya sürülmüş ne kadar aracı otomatikmen etkilediği tam manası ile kestirilemese de,Mıtsubıshı şirketinin ciddi manada bu hilenin sonuçları ile başının belada olduğunu söyleyebiliriz.Şirketin bu hilenin açığa çıkması akabinde,itiraf edilmesinin de ardından Mitsubishi’nin piyasada var olan değerinin yerle yeksan olduğunu söylesem yanlış söylemiş olmam zannımca.Bir anda ABD Çevre Koruma Ajansı şirketten araçlarını yeniden test etmesini isterken diğer yandan piyasa değeri olağanın neredeyse yarı değerine düşmüş duruma geriledi.

Mitsubishi’nin otomobillerinde gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu içerikli testlerinin 1990’lı yılların başından itibaren,Japonya’daki standartlardan daha farklı biçimde gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca,şirketin özellikle otomobilin duracak kadar yavaşladığı ve bu yolla hava direncinin ve sürükleme direncinin ölçüldüğü kaplama testlerinin nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgi vermeyi ihmal ettiği belirtildi.

Mitsubishi’nin geçmişe yönelik yaptığı çalışmalar esnasında,2001 yılı içerisinde yapılan test verilerinin resmi olan sonuçlarına göre,limit değerlerinin arasında olmadığı ve yüzde 2.3 oranında saptığını tespit ettiği, lakin bu durumun varlığını bilmesine rağmen sisteme revize edip güncellemediği çıkan haberler arasında flu halini koruyor.

Mitsubishi başkan yardımcısı Ryugo Nakao, Japonya’daki test standartlarının 1991 yılında değişmesi gerektiğini ancak şirketin eski test yöntemlerini kullanmaya devam ettiğini dile getirdi. Gazetecilere konuşan Nakao,Yöntemlerin değişmesi gerektiğini geç hatırladığını söylemiş ve gereğini yapmadıklarını da fark ettiğini kamu oyu ile paylaşmıştır. Mitsubishi başkan yardımcısı, şirket içinde mevcut bulunan agresif ve yıpratıcı hedeflerin de bu hilenin su yüzüne çıkmaması ve sürdürülmesi konusunda tetikleyici bir etkisinin olabileceğini belirtirken bunun yanı sıra şimdiye kadar yapılan incelemelerde bu görüşü destekleyecek bulgulara rastlandığını da sözlerine ekledi.

Son olarak bu çıkan hile haberleri vasıtasıyla etkilenen 625.000 aracın,468.000 kadarı Nissan markasına ve geri kalan markanın ise Mistubishi’nin kendi markasına ait otomobiller olduğu bildirildi. Mitsubishi’nin bu hileye yönelik açtığı şirket içinde ki soruşturma da halen devam etmektedir.