SHARE CLOUD UYGULAMASI

Zamanımızı eğlenceli ve dolu dolu yaşadığımız bu aralarda her anımızı beraber yaşamak istediğimiz sevdiklerimiz var. Gün boyu yaptıklarımızı ya da karşımıza çıkan iyi anları veya başımıza gelen kötü olayları paylaşmak anlatmak hatta göstermek istediğimiz insanlar vardır hayatımız da. Gününüz çok güzel geçti ve çok güzel anılar biriktirdiniz ailenizi ya da eşinizi aradınız ve gün boyu yaşadığınız her şeyi anlatınız lakin görsel olarak göremedikleri için sizi çok iyi anlamayabilir ya da hissettiklerinizi onlara hissettirememiş olabilirsiniz. Bu durum bazen üzücü bazen de can sıkıcı olabiliyor. İstediğimiz şey çok basit aslında sevdiklerimiz ile internetimiz olsa da olmasa da gerektiği her an da anımızı ya da herhangi bir gerekli evrakı paylaşmak istediğimiz de engelsiz bir şekilde bu durumu oluşturmak. Böylelikle hayatımız hız kazanıp daha eğlenceli hale gelecektir. Bu kolaylığı bize sağlayan her anımızı gecikmeden paylaşarak yaşayabileceğimiz bir uygulama geldi! Share Cloud ile her anınızı paylaşabilir gerekliliği olan her belgeyi istenilen anda istediğiniz yere ulaştırabilirsiniz.

ShareCloud aracılığıyla bir tıklama ile arkadaşlarına ve ailene ulaştırabileceğin uygulama, müzik, video, görsel, dosyaların var artık! Share Cloud ile dosyaları bunların aracılığı ile paylaşabilirsin:

Dropbox ile

Google Drive ile

Facebook uygulaması ile

Bluetooth aracılığı ile

HotSpot( Veri kullanımı istemeyen internet gerektirmeyen!)

E-posta ile

Whatsapp uygulaması ile



10 milyondan fazla insan Share Cloud kullanarak şunları yapıyor: