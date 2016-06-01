Rafadan Tayfanın Tornet

TRT Çocuk yayın hayatına yeni başladı ama isminden çok söz ettirmekte,TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan ve çocukların dikkatle izlediği Rafadan Tayfa, İstanbul’da bir mahallede geçmektedir.Söz konusu olan bu mahallenin tam da ortasında kalıyor Rafadan Tayfa. Çocuklar için ciddi olumlu etkileri görünen bir çizgi film olan ve mahalle yaşamını, dayanışmasını, dostluğunu, komedisini ve eğlencenin hepsini konu edinir ve çocuklara bunu ciddi bir sosyokültürel yapıda anlatır Rafadan Tayfa’da.Akın, Kamil, Hayri , Mert , Sevim, Hale ve Basri Amca mahalledeki tm sıcak dostlukları olan kahramanlar burda.

Şimdi çocukların çok sevdiği bu oyun akıllı telefonlarda da yerini alarak,iOS ve Android platformlarında ilk sürümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu kullanıcı ile yeni karşılaşan Rafadan Tayfa Tornet oyunu incelenmek üzere sizlerle paylaşacağız.

Rafadan Tayfanın Tornet oyununda ki Sevim herkese tüm çocuklara bu inanılmaz eğlenceli ve eğitici oyunu haber veriyor.Yarışmaya ilk başlayanlar ise hepinizin tanıdığı isimler.

Tam da sizin tahmin ettiğiniz gibi , doğru bildiniz oyunumuz Hayri ile Mert’in yarışmada ki kapışması ile başlayacak ve Hayri ilk düşen olacak.Ama sonucu tahmin edersiniz değil mi ? Hayri fazla kilolarının kurbanı olur.Ama uyanık Hayri,yaptığı komikliklerle diğer arkadaşlarını saf dışı etmeye çalışmaktadır.Kamil,Mert,Akın,Sevim,Hale belki Basri Amca bile yaptıkları Tornet ile yarışacaklar ve kapışacaklar. Sonunda Mert tüm arkadaşlarını geçer.Bu oyun sizin için artık Android ve İos sürümlerinde ki aplikasyonlara mevcuttur.

Rafadan Tayfa Tornet yarışmasının sonu şimdiden net gibi duruyor. İstanbul’u turlamak artık daha kolay hemde Rafadan Tayfa’nın en küçük üyesi Akın ve torneti ile.



Şimdi sıra sen de,hadi kalk yerinden ve Akın’la tornete, hem Sevim, Hayri ve Basri Amca’yı istedikleri yere ulaştırıp,giderken de gazoz kapaklarını toplayarak puanını artırır.

iOS ve Android’de Rafadan Tayfa Tornet Oyunu

Bu oyunu artık akıllı telefonlardan oynamak daha kolay,evimizin küçüklerinin merakla izlediği ve TRT Çocuk'ta yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filmi geliştirilerek iOS ve Android platformları için yayınlandı.Anlayacağınız,Rafadan Tayfa Tornet oyunu akıllı telefonlardan da oynayabilmek muktedire erişti.Ama bu yarışmada baz şeyler senin parmağına bağlı.Yön tuşları ile oynatabilirsin kahramanlarımızı.