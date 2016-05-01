Bakery Blitz: Cooking Game Sizlerle

Bakery Blitz: Cooking Game

Sevgili oyun severler ve oyun severlerin ebeveynleri yemek oyunları kızların en çok sevdiği ve en çok oynadığı oyunlar arasındadır bilhassa kız çocuklarımızın fazlasıyla önem verdiği, hatta eski dönemlerde evcilik diye adlandırılan o oyunların günümüzde teknoloji ile bagdaşmış halini görebiliriz. Bu youn sayesinde çocuklarımız hem eskiyi yad edecek hemde teknoloj ile tanışmış olacaklardır.

Oynayacağınız Bakery Blitz Cooking Game bu oyun sayesinde, oyuncu kız bir mutfağa giriyor ve yemek malzemelerini seçerek en güzel ve en eşsiz tarifleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bilhassa yaptığı tatalılar ile fazlasıyla iştah açıcı görünen ve yaptıklarını müşterilere vererek begenilere sunuyor.Bunun yanı sıra oyunda gelişme ilkesiyle sürekli bir iyileşme söz konusu oynadığınız her bölümde, daha farklı ve daha bambaşka malzemeler ile daha iyi tarifler ortaya koyabiliyor ve bunları sergileyebiliyorsunuz. Genel olarak oyunda ise, var olan bir bölümün üstesinden gelmek için , oyuncuya verilen görevin başarılı bir şekilde tamamlanıp, istenilen tatlının yapılması gerekmektedir.Ekstra olarak ise,sihirsel güçlendirmeler ile zorlandığınız yerlerde ek fayda alabilmeniz de mümkün olan bu oyunda,oyunu uygulama olarak da inrirebilme yeteneğine sahiptir.

Evdeki küçük gurme olarak çocuklarınıza oynatacağınız bu oyun, onların gelişimine katkıda bulunupionları bambaşka düşüncelere sevk edecektir. Ama önemli olan görevleri başarılı bir şekilde egale edip , kazanmayı öğreneceklerdir.