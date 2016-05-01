APPLE SÜRÜKLEYECEK

Apple da beklenmeyen bir hareketlenme var bu aralar. Apple ilk önce araba üretimine geçeceği söylentilerinden sonra belli isimler ile yaptığı toplantıları bir sonuca bağlayamamış ve araba üretimi konusunda hala net bir bilgi vermemektedir. Bu çalışmalarının devam ettiği hala söylenen Apple dan yeni bir atılım haberi daha geldi ! Apple şimdide dizi sektörüne adım atıyor. Dizi yapımına el attığı söylentileri duyulan Apple’ ın araştırmalarının devam ettiği söylentiler arasında.

Bu söylenti The New York Time s tarafından ortaya atıldı. Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Apple dizi sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Apple yine kendi işinden vazgeçmiyor . Yapacağı dizi konusunu daha şimdiden belirlemiş. Apple kendi sektörüne ait olan bu konudan şaşmayarak alanındaki uzmanlığını ekrana taşımayı planlıyor. Apple yapmayı düşündüğü dizinin konusunu “uygulama sektörü “ olarak belirledi. Dizinin konusu daha çok uygulamanın geliştirilmesi ve bu uygulamanın piyasaya pazarlanması aşamasını anlatacak. Projede tanıdık isimler ile karşılaşabileceğimizi haberi daha şimdiden bizlere ulaştı. Müzisyen William ve televizyon sektörünün uzmanları olan Ben Silverman ile Howard T Owens planlanan projenin gelişiminde Apple destek olacak. Apple proje hakkında suskunluğunu koruyor. Proje hakkında hiçbir bilgi vermeyen Apple dizinin ismini dahi açıklamıyor. Dizinin ne kadar süreceğini ne zaman başlayacağını kaç bölümden oluşacağını, bölümlerinin uzunluğunun sır gibi saklıyor Apple. Hikâyenin nasıl anlatılacağı da bilinmeyenler arasında. Dizi ile ilgili belirli olan tek şey konusunun uygulama sektörü ve pazarlama ile ilgili olacağıdır. Uygulama sektöründe önemli yeri olan Apple’ın App Store u yapılan dizinin başrolü olacak diyebiliriz ç

Apple sır gibi sakladığı bu diziyi kendi üretimini yaptığı cihazlar üzerinden erişime sunmayı planlıyor. İphone, İpad, Apple TV sahibi olanların diziye erişimi oldukça kolay olacağa benziyor.