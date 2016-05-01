SpaceX Şirketi , Mars'a Uçaçak

Uzay,İnsanlığın tarihi geçmişinde bilinmeyen ve merak edilmeyen bir yer iken şimdilerde bambaşka diyarların keşfine çıkılacak bir yerdir,merak konusu ve merakların cevabını bulmaya yarayan mekandır.Belki de bu merak,fani insanoğlunu Uzay ile ilgili konulara eğilimini arttırdı.

Son zamanlarda uzay ile ilgili olan konular da ki değişim sürekli gözönünde . Gelişen teknoloji ve zamanın getirileri ile hızla gelişmekte olan uzaya ulaşım ve uzay da yaşam konuları sürekli ele alınıyor. Gelişmiş ülkeler aracılığıyla uzaya yapılan hareketlerde artış görülmekte ve gelecek için planlar yapılmaktadır. Uzay daki yaşam hakkında merak edilenleri öğrenmek için uzaya yapılan uçuşlar arttı. Bu şekilde uzay uçuşları yaygınlaştı ve gelecek planları sık sık yapılmaya başlandı. Uzay için yapılan uçuşlar sayesinde hep yeni yaşam alanları oluşması söz konusu hem de teknolojimizin gelişiyor olması göz ardı edilmiyor.

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi olan Elon Musk, sosyal hesabı olan Twitter daki hesabından dünya için yaptığı açıklamada "Kızıl Ejderha (Red Dragon)" adlı uzay aracını 2018 de Mars'ın yüzeyine indirmeyi planladıklarını açıklamasında belirtti. Üst Yönetici olan Elon Musk, Kızıl Ejderha'nın 2018'deki ilk deneme uçuşunda uzay aracın da astronot olmayacağını kaydetti.



Elon Musk, hali hazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'na ( UUİ ) ikmal yapmak için kullanılan Dragon kapsüllerinin değiştirilip, geliştirilmiş tipinin; Güneş Sistemi'n de rastgele bir yere iniş de bulunabileceği şekilde tasarlandığını açıklamasında ki cümlelerine ekledi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA ), uzay mekiklerinin 2011 de emekliye çıkmasının ardından UUİ' ye ikmal nedeni ile SpaceX şirketiyle anlaşma yaptı.