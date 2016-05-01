KİKA KLAVYE

Kullandığımız teknolojik aletlerde anlaşma dili olarak genelde yazışmayı tercih ediyoruz. Daha rahat olduğundan ya da zaman kaybettirmediğinden kaynaklı olsa gerek en yaygın kullanımlardan biri mesajlaşma, yazışma durumudur. Başka işler ile uğraşırken hiç ara vermeden diğer işlerimizi de halledebiliyoruz bu şekilde. Hayatımız büyük kolaylık sağlayan bu tercihin bize birçok karı olduğu gibi eğlenmemiz için de büyük bir işlem. En yakın arkadaşlarımızla ya da sevdiklerimiz ile yazışarak eğlenmenin yolu yazışmalarda kullandığımız komik ifadelerden geçiyor. Yazışmalarda kullandığımız komik ifadelerin yanı sıra yolladığımız komik resimler de eğlenmemizin yolunu açıyor. Cümlelerimize ve ruh halimize konuştuğumuz konuya göre kullandığımız ifadeler kendimizi ifade etmemizi rahat bir hale getiriyor. Bu nedenle kullandığımız klavye çok önem arz ediyor.

Kika Emoji Klavye android cihazları için akıllı bir klavye uygulamasıdır. Daha hızlı yazarak kolay kullanılabilir bir klavye aracılığıyla eğlenceyi arttırır.

1200 den fazla emoji ile ifadeler, suratlar, komik çıkartmalar, renkli ve özelleştirilebilir temalar, GIF, kelime tahminleri, akıllı oto doğru, düzgün tokatlamak, 60 dan dan fazla desteklenen dilleri ve daha fazla bu uygulamada.

30 milyondan daha fazla insanın Google Play de tercih ettiği bu uygulama facebook, messenger, snapchat, ınstagram, gmail, hangout ve daha birçok uygulamada tercih edilen Kia Emoji Klavye bu uygulamaların genelinde fikirlerinizi paylaşmak için kullanışlı bir aracıdır. Ücretsiz olan bu uygulamanın temel özellikleri aşağıdadır.



Temel Özellikleri



1200den fazla emoji ve ifadeler sunar.

WhatsAppı daha eğlenceli hale getiren yeni emoji için doğal destek sunar.

Renkli Temalar ve Klavye Skins sağlar.

Arama ve Animasyonlu GIF gönderebilirsiniz bu sayede Kelime Tahminler & Öneriler bu uygulamada rahatlıkla erişebileceğiniz durumdadır.

Akıllı Otomatik Düzelt kısmı mevcuttur.

İngilizce, İspanyolca, Portekizce dâhil Destek 60 dan dan fazla diller / sözlükler desteklenir ve kişiselleştirilmiş Font ile özel klavye haline getirilebilir.

Ses Girişi mevcuttur.

Özelleştirilmiş düzenleri vardır.

Bizlere QWERTY klavye imkânı sağlar.



Neden Kika Klavye Kullanalım?

Kika çıkartmalar ve GIF sağlayan tek klavye çeşididir ve Kika Klavye tamamen ücretsizdir. Kullanıcıların kendilerini özgürce ifade etmesine yardımcı olmayı amaçlayan, Kika Klavye olağan üstü emojisi ile eğlenceli çıkartmalar ve GIF ile yazı tipleri, sesler ve temalar ile kullanıcılara sunmaktadır. Eğer daha anlaşılır olmak istiyor iseniz Kika Klavye kendinizi anlatmada yardımcı olabilecek bir uygulamadır.

