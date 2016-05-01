YENİ BİR UYGULAMA, APUS

Yaşamınız boyunca eviniz arabanı yatağınız aileniz hatta bilgisayarınız ve telefonunuz size özel olsun istersiniz. Kimse ile paylaşamayabilir ve müthiş bir sahiplenme yaşayabilirsiniz. Ailenize yeni katılan üyeleri kabullenmeyebilir kıyafetlerinizin yerini değiştiren kişiden rahatsız olabilir bilgisayar ekranınızın ışığını azaltan birinden bile çok rahatsızlık duyabilirsiniz. Peki ya telefonunuz? Gün boyu belki de hayatınız da ki herkesten çok daha fazla samimi olduğunuz yanınızdan ayırmadığınız telefonunuzu kimse ile paylaşamaz kendimize özel olsun isteriz. Bazen renkli kaplar takar bazen ekran resmini değiştiririz bizim olduğunu belli etmek isteriz. Tam da bu değişimi bu özelliği isteyenlere yepyeni bir uygulama geldi. Apus !

APUS Kullanıcı Sistemi aracılığyla dünya çapında 300 milyon kullanıcıya sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

APUS Başlatıcı aracılığıyla APUS Mobil Arama kullanarak uygulamalarınızı ya da web sitelerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz, APUS Boost sayesinde cihazınızın hızını artırabilirsiniz, Apus Power+ ile pil ömrünü uzatabilirsiniz. Kendinize özel temalar oluşturabilirsiniz.



APUS Başlatıcı Özellikleri şunlardır:

Mobil Arama: Eğlenceli uygulamalar, oyunlar ve arama, sağ ana ekrandan telefon ya da tablet uygulamalarına erişebilirsiniz.

Boost: Kullandığınız bütün uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapabilirsiniz. Tek dokunuşla cihazınızın RAM’ i temizlenebilir.

Öncelikle Uygulamaları ve Akıllı Klasörler; işinize çok yarayacak otomatik kategori kullanabilir veya ana ekranda sıralanır uygulamayı bulunuz.

Duvar kağıdı Ana ekranınızı istediğiniz HD resim ile kişiselleştirebilirsiniz

Temalar: Ücretsiz yeni temalara ulaşabilirsiniz ve trend haberlere ulaşabilirsiniz

Gelişmiş App Market: Zahmetsizce App Market göz atın.

Ekran Geçiş Efektleri: Geçiş efektleri ile ekranları özelleştirin.

Güç + :Cihazınızın pil ömrünü uzatın ve pil ömrünüzü takip edin buradan.