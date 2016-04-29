INSTAGRAM TAKİPÇİLERİNİ ARTTIRMAK DAHA KOLAY

Sosyal olma ihtiyacımızın temelleri çok eskilere dayanmaktadır aslına bakarsanız.Neden diğer insanlarla iletişim halinde olmaya çalıştık milyonlarca yıl önce,duvarlara çizdiğimiz şekiller,çizimler ya da dumanla , kuşların taşıdıkları mektuplarla nasıl da varlığımızdan başkalarının haber duymasını sağladık.Tüm bunların asıl nedeni ise yaratılış gereği böyle olmamızdan kaynaklı idi,tüm bu iletişim çabalarımız.

Çoğumuz Facebook’la gözümüzü açtıkki artık facebook da hesabı olmayan insan yok sanırım.Dünya yaş ortalaması en yüksek olan sosyal platform çünkü artık dedelerimizin bile facebook hesabı var. Peki Facebook şirketinin satın aldığı İnstagram’da durumlar farklı mı sanıyorsunuz?

Şimdi instagram ı ele alacağız ve inceleyeceğiz.İnstagram da tıpkı diğer sosyal ağlarda olduğu gibi popüler olma yarışına çoktan başlamıştır.Bu durumda yetmez gibi,kullanıcılarını da bu yarışa dahil etmiştir daha ilk günlerinden.Peki bu popülerite neye göre ve kime göre kıyaslanıyor?

Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok takipçi ve ne kadar çok yorum alınırsa ınstagramda ün sahibi olmakta o denli fazladır ve bu durumla doğru orantılıdır. Tüm bunlar yapılır yapılmasına da çok uğraş gerektiren, çok emek harcayarak mı elde ederiz sadece?Tabiki de hayır! Instagram Takipçi satın alınan bir çok site mevcuttur, bu sitelere yönlenip,gereken ihtiyacınızı gidebilirsiniz.



Ünlüler dünyasında bile paylaşım rekorları kıran, aynı zamanda kendi dünyasında üne kavuşan ve en fazla rağbet gören sosyal medya platformu haline gelen instagram da takipçi sayısı, beğeni sayısı ve paylaşım sayısı yaşamımızda oldukça önemli bir mihenk taşı haline geldi. Teknolojinin sürekli ilerlemesiyle ve akıllı telefonların artan bir şekilde kullanılmasına paralel olarak ilginin arttığı,sosyal paylaşım siteleri arasında diğer sosyal medya kullanıcılarının bulunduğu facebook,snapchat gibi üst sayılara ulaşan instagram da da herkes trend olmak istiyor. Instagram takipçi sayım çok olsun amacı güdüyorsanız ve paylaşım etiketi ile,tanıtımı ile uğraşmayayım diyorsanız eğer bizi dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.